22. ‘Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü’ sahiplerini buldu

İnsan hakları savunucusu ve yayıncı Ayşenur Zarakolu adına, 2003 yılından bu yana düzenli olarak verilen 22. “Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü”nün sahibi bu yıl gazeteciler Çiğdem Toker, Metin Cihan ve Şano Ar Tiyatroda Sanat Topluluğu oldu.

Halen T24’de yazarlık ve Now TV’de yorumculuk yapan, “Kamu İhalelerinde Olağan İşler” ve “Milletin Cebinden” adlı kitapları yayımlanan Çiğdem Toker, uzun gazetecilik hayatı boyunca gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden gerçeği halkla buluşturmayı başardı. Hakkında halen devam eden ceza ve tazminat davalarına rağmen geri adım atmayarak, halkın gerçekleri öğrenme hakkı, haber alma, haber verme özgürlüğünü sonuna kadar savunması nedeniyle de bu ödüle layık görüldü.

“Bir gün ülkeme dönmek umuduyla yaşıyorum” diyen Metin Cihan; Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz adlı kız çocuğunun ölümüne dair araştırma ve haberleri üzerine hakkında soruşturmalar başlatılması ve haksız suçlamalara maruz bırakılması sonrasında yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler'in desteğiyle Berlin’e yerleşti. Yurtdışında da gazetecilik faaliyetini sürdürdü. Siyasi ve ekonomik güç sahiplerinin örtbas etmeye çalıştığı suçları ve iktidarın yolsuzluklarını, kanun dışı eylemlerini açığa çıkaran araştırmacı gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakkında yeni soruşturmalar ve davalar açıldı, tutuklama ve yakalama kararları çıktı ancak geri adım atmadı ve bu nedenle ödüle layık görüldü.

Kürtçenin ve Kürtçe sanatın gelişmesi ve halkla buluşması için yola çıkan eden Şano Ar Tiyatroda Sanat Topluluğu, yasak ve engellemelere rağmen “Bijî Şanoya Kurdî, Bijî Zimanê Kurdî” diyerek ısrarını sürdürdü ve seyircisi ile buluşmaya devam ederek ödüle layık görüldü.

Ödül töreni yarın akşam (9 Mayıs 2024 Perşembe) İHD’nin Beyoğlu’ndaki İstanbul Şubesi’nde yapılacak.

GİDİŞİNİN 16. YILINDA Ayşe Nur Zarakolu'nun Yayınlama Özgürlüğü Ödülü Konuşması

Ayşe Nur Zarakolu Sosyoloji öğrenimi gördü. İstanbul Üniversitesi Maliye Enstitüsü Kütüphanesi'nde çalışırken 1977'de Ragıp Zarakolu'yla birlikte "Belge" Yayınları'nı kurdu. 1986'dan başlayarak Türkiye İnsan Hakları Derneği'nde aktif görevler aldı. Cezaevleri ve işkencelere yönelik soruşturmalarda yer aldı. Tutuklu yazarların 30 kitabını yayınladı.



1982, 1984, 1994, 1996'da tutuklandı. 1995'te Yves Ternon'un Ermeni Tabusu kitabını yayınladığı için işkenceyle sorgulandı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1997'de Ermeni yazar Vahakn Dadrian'ın Soykırım'ını yayınladı. Yargılandı. Aralarında Türkiye Yayıncılar Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerikan PEN, Dünya Yazarlar Birliği'nden ve "Padova - Doğrular Şehri" ödüllerinin de olduğu birçok ödüle layık görüldü. Kısa sren bir hastalığın ardından 28 Ocak 2002'de öldü.

(EMK)