22. Akbank Kısa Film Festivali iptal edildi

Son günlerde sanat dünyasında yükselen taciz iddialarının ardından, önemli bir gelişme yaşandı. Akbank Kısa Film Festivali’nin direktörü ve yönetmen S.E. hakkında çıkan taciz suçlamalarının ardından önce yönetmenin filmi Mubi'den kaldırıldı, ardından Akbank Sanat ile olan ilişkisine son verildi.

Bu adımların hemen ardından, Akbank Sanat tarafından yapılan açıklama ile Akbank Kısa Film Festivali'nin 22. edisyonunun iptal edildiği duyuruldu. Yönetmen kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Festivalin iptal kararına sinema sektöründen tepki geldi. Birçok sinemacı, festivalin iptal edilmesinin doğru bir adım olmadığını belirterek, sadece söz konusu kişinin görevden alınması ve festivalin güvenilir, yeni bir direktörle yoluna devam etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Film Dayanışması Platformu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

“ Son dönemde Akbank Kısa Film Festivali’nde yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bizler kadınların güvenliğini, onurunu ve özgürce var olma hakkını her koşulda savunuyoruz.

Bu bağlamda, bireylerin sorumluluklarıyla kurumların sorumluluklarını birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyoruz. Taciz iddialarının muhatabı olan kişiye dair gerekli hukuki ve etik süreçler işletilmeli; ancak yıllardır genç sinemacıların filmlerine alan açan, yüzlerce kadının emeğini, sesini ve üretimini görünür kılan bir festivalin iptal edilmesi doğru değildir.

Bir kişinin hatası ya da suçu, yüzlerce kadının emeğini, üretimini ve hayalini gölgelememelidir. Festivalin iptali, tam tersine kadınların sinemadaki görünürlüğünü ve dayanışmasını zayıflatacaktır.

Biz, Film Dayanışma Platformu olarak, kadınların yanında olduğumuzu, tacize karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediğimizi ve festivalin, kadınların emeğiyle daha güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sinemacılar, festivalin sinema sektörü ve genç yönetmenler için büyük bir fırsat olduğunu, bir kişinin eyleminin cezasının bütün sektöre kesilmesinin hata olduğunu ve bu gibi durumların sektörü geriye götürmemesi gerektiğini vurguladılar.

(DD/EMK)