21 yıldır aradığı oğlunun mezarını televizyon görüntülerinden buldu

Van’da yaşayan Gezici ailesi, 2005’te yaşamını yitiren HPG üyesi Kahraman Gezici’nin mezarını 21 yıl sonra bir televizyon programında yayımlanan görüntülerden tespit etti. Anne Hayriye Gezici ile oğlu Fedai Gezici, Gabar’a giderek mezarı ziyaret etti.