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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 15:29 23 Eylül 2026 15:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 15:35 23 Eylül 2026 15:35
Okuma Okuma:  2 dakika

21 yıldır aradığı oğlunun mezarını televizyon görüntülerinden buldu

Van’da yaşayan Gezici ailesi, 2005’te yaşamını yitiren HPG üyesi Kahraman Gezici’nin mezarını 21 yıl sonra bir televizyon programında yayımlanan görüntülerden tespit etti. Anne Hayriye Gezici ile oğlu Fedai Gezici, Gabar’a giderek mezarı ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
21 yıldır aradığı oğlunun mezarını televizyon görüntülerinden buldu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
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Van’da yaşayan Gezici ailesi, 21 yıldır aradıkları HPG üyesi Kahraman Gezici’nin mezarına televizyon programında yayımlanan görüntüler sayesinde ulaştı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre aile, Nûçe TV’de yayımlanan “Motorewan” programında Gabar’daki Şehit Binevş Mezarlığı’na ait görüntüleri izlerken Gezici’nin mezarını fark etti.

“Kendal Tatvan” adını kullanan Kahraman Gezici’nin 2005’te Şırnak’ın İdil (Hezex) ilçesinde çıkan bir çatışmada yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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Anne ve ağabeyi Gabar’a gitti

Görüntülerin ardından annesi Hayriye Gezici ile ağabeyi Fedai Gezici, Van’dan Şırnak’a giderek mezarlığı ziyaret etti.

Aileye Şırnak Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) üyeleri eşlik etti.

Gezici ailesi, 21 yıl sonra ulaştıkları mezarın başında Kahraman Gezici’yi andı.

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Mezarlık 2015’ten sonra ziyarete kapatıldı

HPG ve YJA-Star üyelerine ait mezarlık 2015’te düzenlenen hava operasyonunda tahrip edildi. Bölgenin daha sonra “askeri güvenlik bölgesi” ilan edilmesiyle mezarlık uzun süre ziyarete kapalı kaldı.

Şırnak’taki Gabar Dağı ve çevresi sonraki yıllarda da valilik kararlarıyla dönem dönem “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi. Aralık 2023 ve Mayıs 2024’te alınan kararlarda bölgeye girişlerin “can ve mal güvenliği” gerekçesiyle yasaklanmıştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
gabar Gabar Dağı mezarlık HPG
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