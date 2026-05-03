21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali üç kentte başladı

Gecede tutuklu gazeteci İsmail Arı’nın Sincan Cezaevi’nden festivale gönderdiği mektup okundu, ayrıca tutuklu Akbelen direnişçisi Esra Işık ve tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen anıldı. Festival emekçisi gazeteci Ceren Kaynak İskit, İşçi Filmleri Festivali dostu Sırrı Süreyya Önder ile gazeteci ve ekolojist Hakan Tosun da açılışta anılan isimler arasındaydı.

İzmir açılışında genç ve kuir sinemacılar adına Yalın Çağdaş Eşsiz, İrem Özer ve Ege Demir konuşma yaptı. Festivalin düzenleyici kurumları adına İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç söz alırken, İzmir Halkevi Başkanı Cezmi Tomrukçu festivalin 21 yıldır sponsorsuz, reklamsız ve yarışmasız biçimde gönüllü emekle sürdürüldüğünü vurguladı. Festivale ev sahipliği yapan Mimarlar Odası İzmir Şube adına Uğur Yıldırım da bir konuşma yaptı.