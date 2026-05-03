21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali üç kentte başladı
Bu yıl “Kestik, baştan çekiyoruz!” sloganıyla düzenlenen 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), dün (2 Mayıs) İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan açılış geceleriyle başladı.
İstanbul | Açılış gecesine yoğun katılım
İstanbul’daki açılış Atlas Sineması’nda yapıldı. Gecenin sunuculuğunu oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran üstlendi. Yoğun katılımın olduğu gecede festivalin 21. yılına özel hazırlanan tanıtım filmi gösterildi. Açılışta, festivalin adalet, eşitlik ve hak mücadelesini sinema aracılığıyla görünür kılma ısrarına vurgu yapıldı.
Festival gönüllüsü Arzu Özgenç, 21 yıldır gönüllü emekle örgütlenen festivalin, “insanca yaşama hakkını sözüyle ve kamerasıyla anlatmak isteyenlerin yanında durduğunu” söyledi.
Açılışlarda 1 Mayıs alanlarından ve direnişlerden görüntüler de perdeye yansıtıldı. Tutuklu gazetecilerin anıldığı etkinlikte, gazeteci İsmail Arı’nın Sincan Cezaevi’nden festivale gönderdiği not okundu.
Gecede ayrıca, direnen işçiler ve emek örgütleri sahneye davet edildi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, DGD-SEN ve direnişteki Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri mücadelelerini anlattı.
Festival kapsamında set emekçisi teşekkür plaketi Gökhan Özgül’e verildi; Kadir İnanır’a verilen onur ödülü ise açılış filmi Kuzeyden Gelen Adamın yönetmeni Hüseyin Karabey’e takdim edildi.
Ankara | Doruk Madencilik işçileri sahnede
Ankara’daki açılış, Kuğulu Park’tan Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe, direnişleri kazanımla sonuçlanan Doruk Madencilik işçileri de katıldı. Davul eşliğinde yapılan yürüyüşe çevredeki yurttaşlar alkış ve ıslıklarla destek verdi.
Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki açılışta, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden festival emekçisi gazeteci Ceren Kaynak İskit anıldı.
Ankara programında festival kurucularından Halkevleri adına konuşan Sevil Ulaş, İFF’nin emeğin, direnişin ve dayanışmanın sahnesini perdeye taşıdığını söyledi. Festival gönüllüleri adına yapılan konuşmada ise İşçi Filmleri Festivali’nin 21 yıldır adalet, eşitlik ve hak mücadelesini görünür kılmaya devam ettiği vurgulandı.
Doruk Madencilik işçileri de sahneye çıkarak direniş sürecinde gördükleri dayanışmayı anlattı; haklarını kazanmanın yalnızca 120 madencinin değil, onlarla birlikte yürüyen milyonların başarısı olduğunu ifade etti.
Ankara açılışında Nur Tuğçe Biga’nın yönettiği Merhaba Ankara: Büyük Öğretmen Yürüyüşü belgeseli gösterildi. Gösterim öncesinde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri sahneye çıkarak güvencesiz çalışmaya, sömürü düzenine ve eğitimdeki piyasalaşmaya karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Gecede, Nomadika da sahne aldı.
İzmir | Geleneksel festival yürüyüşü
İzmir’deki açılış ise Türkan Saylan Kültür Merkezi’nden İzmir Mimarlık Merkezi’ne yapılan geleneksel festival yürüyüşüyle başladı. Şarlo ve Frida Kahlo kostümlü performans sanatçılarının da katıldığı yürüyüş, pankartlar, alkışlar, sloganlar ve müzik eşliğinde gerçekleşti.
Açılış gecesi, pantomim sanatçısı İlker Kılıçer’in kot taşlama işçilerini, maden işçilerini ve savaş karşıtlığını anlatan performansıyla sürdü. Ardından Karşıyaka Halkevi Dans Topluluğu sahne aldı.
Gecede tutuklu gazeteci İsmail Arı’nın Sincan Cezaevi’nden festivale gönderdiği mektup okundu, ayrıca tutuklu Akbelen direnişçisi Esra Işık ve tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen anıldı. Festival emekçisi gazeteci Ceren Kaynak İskit, İşçi Filmleri Festivali dostu Sırrı Süreyya Önder ile gazeteci ve ekolojist Hakan Tosun da açılışta anılan isimler arasındaydı.
İzmir açılışında genç ve kuir sinemacılar adına Yalın Çağdaş Eşsiz, İrem Özer ve Ege Demir konuşma yaptı. Festivalin düzenleyici kurumları adına İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç söz alırken, İzmir Halkevi Başkanı Cezmi Tomrukçu festivalin 21 yıldır sponsorsuz, reklamsız ve yarışmasız biçimde gönüllü emekle sürdürüldüğünü vurguladı. Festivale ev sahipliği yapan Mimarlar Odası İzmir Şube adına Uğur Yıldırım da bir konuşma yaptı.
Gecenin direnişçi konukları arasında Temel Conta, Doğu Star ve Digel Tekstil işçileri yer aldı; Doğu Star enerji işçileri sahneye çıkarak direniş ve dayanışma mesajlarını iletti.
Açılış, yönetmen Mert Güncüer’in konuşması ve yönettiği Bir Sürgünün Not Defteri: Misina belgeselinin gösterimiyle sona erdi.
*Bu haber, 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin İstanbul, Ankara ve İzmir açılış gecelerine ilişkin festival bültenlerinden derlenerek hazırlanmıştır.
