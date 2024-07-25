21 Temmuz, “en sıcak gün” oldu

Avrupa'nın en büyük iklim izleme kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (CCCS) uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz, yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Ondan önceki en sıcak gün de 20 Temmuz olarak kaydedilmişti.

The Washington Post’un haberine göre, Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, Pazartesi günkü veriler analiz edilmeden önce bile “Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş bir bölgeye girdiğinin açık olduğunu” söylemişti. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İklim ısınmaya devam ettikçe, gelecek aylarda ve yıllarda rekorların kırıldığını göreceğiz” dedi.

USA Today, gezegenin, art arda 550 ay boyunca 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde sıcaklıklarla karşılaştığını yazdı.

Reuters, birçok bilim insanının "iklim değişikliği ve El Niño doğal hava durumu olgusu" nedeniyle bu yılı “kayıtların başlamasından bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakmaya hazırlandığını” yazdı.

(AS)