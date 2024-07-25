ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 10:27
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2024 10:29
1 dk Okuma

İKLİM KRİZİ

21 Temmuz, “en sıcak gün” oldu

Copernicus Direktörü Buontempo, “İklim ısınmaya devam ettikçe, gelecek aylarda ve yıllarda rekorların kırıldığını göreceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
21 Temmuz, “en sıcak gün” oldu
Fotoğraf: AA

Avrupa'nın en büyük iklim izleme kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (CCCS) uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz, yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Ondan önceki en sıcak gün de 20 Temmuz olarak kaydedilmişti.

The Washington Post’un haberine göre, Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, Pazartesi günkü veriler analiz edilmeden önce bile “Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş bir bölgeye girdiğinin açık olduğunu” söylemişti. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İklim ısınmaya devam ettikçe, gelecek aylarda ve yıllarda rekorların kırıldığını göreceğiz” dedi.

USA Today, gezegenin, art arda 550 ay boyunca 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde sıcaklıklarla karşılaştığını yazdı.

Reuters, birçok bilim insanının "iklim değişikliği ve El Niño doğal hava durumu olgusu" nedeniyle bu yılı “kayıtların başlamasından bu yana en sıcak yıl olarak 2023'ü geride bırakmaya hazırlandığını” yazdı.

(AS)

iklim krizi
ilgili haberler
CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor
24 Temmuz 2024
/haber/cisst-sicak-hava-dalgasi-mahpuslari-daha-da-kotu-etkiliyor-297792
AKOM'dan İstanbul için sıcaklık uyarısı
19 Temmuz 2024
/haber/akom-dan-istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-297643
Japonya'da sıcak hava dalgalarına karşı 'soğutma barınakları'
11 Temmuz 2024
/haber/japonya-da-sicak-hava-dalgalarina-karsi-sogutma-barinaklari-297372
Meksika'da aşırı sıcaklardan 155 kişi öldü
22 Haziran 2024
/haber/meksika-da-asiri-sicaklardan-155-kisi-oldu-296717
İklim krizi Türkiye'de üzüm üretimini etkileyebilir
22 Mart 2024
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-uzum-uretimini-etkileyebilir-293340
Akdeniz’de iklim krizine bağlı kitlesel ölümler artıyor
2 Şubat 2024
/haber/akdenizde-iklim-krizine-bagli-kitlesel-olumler-artiyor-291331
"İklim krizi ve çatışma bir araya gelerek yıkıcı sonuçlar doğurabilir”
30 Ocak 2024
/haber/iklim-krizi-ve-catisma-bir-araya-gelerek-yikici-sonuclar-dogurabilir-291182
ilgili haberler
CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor
24 Temmuz 2024
/haber/cisst-sicak-hava-dalgasi-mahpuslari-daha-da-kotu-etkiliyor-297792
AKOM'dan İstanbul için sıcaklık uyarısı
19 Temmuz 2024
/haber/akom-dan-istanbul-icin-sicaklik-uyarisi-297643
Japonya'da sıcak hava dalgalarına karşı 'soğutma barınakları'
11 Temmuz 2024
/haber/japonya-da-sicak-hava-dalgalarina-karsi-sogutma-barinaklari-297372
Meksika'da aşırı sıcaklardan 155 kişi öldü
22 Haziran 2024
/haber/meksika-da-asiri-sicaklardan-155-kisi-oldu-296717
İklim krizi Türkiye'de üzüm üretimini etkileyebilir
22 Mart 2024
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-uzum-uretimini-etkileyebilir-293340
Akdeniz’de iklim krizine bağlı kitlesel ölümler artıyor
2 Şubat 2024
/haber/akdenizde-iklim-krizine-bagli-kitlesel-olumler-artiyor-291331
"İklim krizi ve çatışma bir araya gelerek yıkıcı sonuçlar doğurabilir”
30 Ocak 2024
/haber/iklim-krizi-ve-catisma-bir-araya-gelerek-yikici-sonuclar-dogurabilir-291182
Sayfa Başına Git