21 kişinin öldüğü Davutpaşa patlamasıyla ilgili dört belediye çalışanına ödül gibi ceza

Zeytinburnu'ndaki bir iş merkezinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 115 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4 sanığın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "yaşam hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararının ardından yeniden yargılandığı davada, 2 sanık 10’ar ay, 2 sanık da 1 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rüstem Tekin ile bazı mağdurlar ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya katılan müştekiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Rüstem Tekin, "Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Zeytinburnu Belediyesinde 2004-2007 arasında imar ve şehircilik müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ile 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008'e kadar imar ve şehircilik müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz'ü "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerine göz önünde bulunduran mahkeme, oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezayı 10’ar aya indirdi.

Mahkeme, Zeytinburnu Belediyesinde Haziran 2000'den patlamanın yaşandığı tarihe kadar zabıta müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlama tarihine kadar ruhsat ve denetim müdürü olarak görev yapan sanık Rüstem Tekin'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 2’şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bu sanıkların da cezalarında oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezayı 1 yıl 8’er aya düşürdü.

Mahkeme, dosyaya yansıyan kişilik özellikleri itibariyle, bir daha suç işlemeyecekleri hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların cezalarında erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme başkanı, sanıkların cezalarında uygulanan takdiri indirim hükümlerine yönelik karara muhalefet şerhi koydu.

"6 sene önceki kararın aynısı"

Duruşma sonrasında açıklama yapan bir kısım müşteki avukatlarından Özlem Özkan, "Bugün verilen karar mahkemenin 6 sene önce vermiş olduğu kararın aynısı. Çok daha yüksek bir ceza oranının verilmesini savunuyorduk. Fakat mahkeme yine bir önceki kararında aynen devam etti. Yine bu karara itirazımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

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(HA)