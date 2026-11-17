Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye sabah saatlerinde yapılan polis operasyonuyla birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu da (TMSF) şirkete kayyım atadı. Böylelikle şirketin yönetimi TMSF’ye geçti.

TMSF hem medya sektöründe hem de Türkiye ekonomisindeki genişliyor. Sözcü TV, Mart 2025'ten bu yana TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketlerle bağlantılı 12'nci televizyon kanalı oldu.

Flash Haber’le başlayan süreç

Televizyon kanallarına yönelik son dönemdeki kayyım atamaları Mart 2025'te Flash Haber TV ile başladı:

14 Mart 2025 – Flash Haber TV: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Erkan Kork'un sahibi olduğu Flash Haber TV, Pozitifbank ve Payfix'in de aralarında bulunduğu 23 şirketin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı.

11 Ağustos 2025 – Ekotürk TV: Elektronik para kuruluşu Papara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, şirketin ortak olduğu Ekotürk TV'nin yönetimi TMSF'ye devredildi.

10 Eylül 2025 – Kanal V: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, yerel televizyon Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan Kaya'ya ait VIP Yayıncılık ve Reklamcılık AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketler hakkında kayyım kararı verildi.

11 Eylül 2025 – Can Holding'e bağlı altı kanal: Holding hakkında yürütülen soruşturmada 121 şirkete kayyım atandı. Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, Show Türk ve Show Max, TMSF yönetimine geçti.

24 Ekim 2025 – TELE1: Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın siyasi casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye TMSF kayyım olarak atandı. Kayyım heyeti haber yayınlarını durdurdu.

14 Ekim 2026 – Halk TV: Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kanalın yönetimine TMSF kayyım olarak atandı. Canlı yayın durduruldu.

17 Kasım 2026 – Sözcü TV: Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyım atandı. Sözcü TV ile grubun haber sitesi kayyım yönetimine geçti.

Bu dönemde televizyon kanalları dışında dijital yayın platformu GAİN de TMSF yönetimine devredildi. 16 Aralık 2025'te Anahat Holding'e yönelik soruşturma kapsamında GAİN Medya, GAİN Studios ve GAİN Shorts'un da aralarında bulunduğu şirketlere kayyım atandı.

Kayyım atamalarının ardından bazı kanalların yayın akışı değiştirilirken bazıları satışa çıkarıldı veya satıldı.

TMSF'nin şirket sayısı iki yılda iki katına çıktı

Televizyon kanalları, TMSF'nin kayyım portföyünün yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.

Fon'un faaliyet raporlarına göre 2024 sonunda 699 şirket ve ticari işletmede yürüttüğü kayyımlık görevi, 2025 sonunda 949'a ulaştı. Geçen hafta itibariyle de kayyım olunan şirket sayısı 1353 olarak açıklandı.

TMSF, 78 şirkette denetim kayyımı, 65 şirkette ise yüzde 50'nin altındaki ortaklık payları üzerinde kısmi kayyımlık görevi yürütüyor. Ayrıca 109 gerçek kişinin mal varlıkları üzerinde kayyımlık görevi bulunuyor.

TMSF, bu şirketlerin ve mal varlıklarının yönetim organlarına 381'i Fon personeli olmak üzere toplam 534 kişinin atandığını bildirdi.

880 milyar liralık aktif büyüklük

Şirket sayısındaki artış, TMSF'nin kayyım olarak yönettiği ekonomik büyüklüğe de yansıdı.

Fon'un 2024 Faaliyet Raporu'na göre, kayyım olarak yönetilen şirketlerin 30 Eylül 2024 beyan dönemi itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 218 milyar TL, öz kaynakları 128 milyar TL, ciroları ise 99 milyar TL'ydi. Bu şirketlerde 23 bin 810 kişi çalışıyordu.

2025 Faaliyet Raporu'nda ise 30 Eylül 2025 beyan dönemine ilişkin rakamlar şöyle açıklandı: 880 milyar TL toplam aktif büyüklük, 424 milyar TL toplam öz kaynak, 270 milyar TL toplam ciro, 49 bin 227 kişi istihdam edilen çalışan sayısı.

Kayyım portföyünün açıklanan nominal aktif büyüklüğü bir yılda yaklaşık dört katına, cirosu 2,7 katına, istihdamı ise iki katına çıktı.

Medyadan enerjiye, finanstan inşaata

Kayyım atanan şirketlere ilişkin ticaret sicili kayıtları, TMSF'nin medya dışında da geniş bir ekonomik faaliyet alanında yönetim yetkisi üstlendiğini gösteriyor.

bianet'in incelediği 1355 kayıtlık listede inşaat, gayrimenkul, enerji, gıda, turizm, teknoloji, finans, sağlık ve medya alanlarında şirketler bulunuyor.

Listedeki ticaret unvanlarının 244'ünde "inşaat", 159'unda "gıda", 148'inde "turizm", 92'sinde "enerji", 79'unda ise "teknoloji" geçiyor.

TMSF'nin görevleri arasında şirketlerin yönetiminin sürdürülmesi ve mal varlıklarının korunmasının yanı sıra, yargı kararları doğrultusunda satış ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi de var.

TMSF, hukuken tek bir holding olmasa da farklı mülkiyet yapılarına ve sektörlere ait çok sayıda şirket üzerinde merkezi yönetim yetkisi kullanan ekonomik bir aktör haline gelmiş durumda.

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(HA)