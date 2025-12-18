ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:42 18 Aralık 2025 15:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 16:57 18 Aralık 2025 16:57
Okuma Okuma:  1 dakika

21 Aralık’ta altı kentte eşzamanlı buluşma: ‘Dostlarımızı vermiyoruz’

Hayvan hakları savunucuları, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik hak ihlâllerine karşı alanlarda olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Canva

Hayvan hakları savunucuları, 2024’te kabul edilen ve kamuoyunda “Katliam Yasası” olarak anılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na karşı 21 Aralık Pazar günü altı kentte eş zamanlı basın açıklamaları yapacak.

“Dostlarımızı Vermiyoruz” başlığıyla düzenlenecek buluşma; sokakta yaşayan hayvanlara yönelik besleme yasaklarına, tedaviye erişimin engellenmesine ve hayvanların zorla barınaklara kapatılarak öldürülmesine karşı gerçekleştirilecek.

Yaşatacağız Platformu, Caferağa Mahallesi Hayvan Dostları, Osmanağa Pati Gönüllüleri, Haydarpaşa-Rasimpaşa Pati Gönüllüleri, Bursa Hayvan Hakları Platformu, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi ve İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları tarafından organize edilen eylemler İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Balıkesir’de yapılacak.

Düzenleyici kurumlar, hayvanların yaşam ve özgürlük hakkını savunan herkesi buluşmalara katılmaya çağırdı.

Basın açıklaması yer ve saatleri:

  • İstanbul: Kadıköy İskele Meydanı – 21 Aralık 14.00
  • Ankara: Sakarya Caddesi – 21 Aralık 15.00
  • Antalya: Attalos Meydanı – 21 Aralık 16.00
  • Bursa: Nilüfer Üç Fidan Parkı – 21 Aralık 16.00
  • İzmir: Karşıyaka İZBAN önü – 21 Aralık 15.00
  • Balıkesir: Ayvalık Meydanı – 21 Aralık 16.00

(TY)

İstanbul
Hayvan Hakları sokakta yaşayan hayvanlar 5199 sayılı hayvanları koruma yasası sokaktaki köpekler
