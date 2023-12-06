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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 14:16
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 14:18
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BM ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ

“2090'a kadar 2,8 milyar kişi sıcak hava dalgalarına maruz kalabilir”

2023'ün tarihteki en sıcak yıl olmaya devam ettiği kaydedilen IOM raporunda, iklim değişikliğinin etkilerinin, Afrika Boynuzu'ndan Pasifik Adaları'na kadar insanlar üzerinde giderek daha fazla görüldüğü vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/2090-a-kadar-2-8-milyar-kisi-sicak-hava-dalgalarina-maruz-kalabilir.jpg
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) raporunda, iklim değişikliğinin, dünya genelindeki nüfus hareketleri üzerindeki etkilerini öngörme yeteneğini sınırladığını açıkladı.

Yeni rapor: 1.5°C
Yeni rapor: 1.5°C'yi aşmak artık kaçınılmaz
4 Aralık 2023

Yaklaşık yarısı Güney Asya’da

Sıcak hava dalgalarından potansiyel olarak etkilenecek insanların neredeyse yarısına denk gelen yaklaşık 1,3 milyar kişinin Güney Asya'da yaşamasının öngörüldüğü kaydedilen raporda, Güney Asya'nın iklim değişikliği nedeniyle son 10 yılda 59,7 milyon insanın yerinden olmasına tanıklık ettiği belirtildi.

2011-2020 dönemi, kayıtlara ‘en sıcak 10 yıl’ olarak geçti
2011-2020 dönemi, kayıtlara ‘en sıcak 10 yıl’ olarak geçti
5 Aralık 2023

Küresel sıcaklık artışı

Düşük ve yüksek ısınma senaryolarının sera gazı konsantrasyonlarının gelecek için farklı gidişatları temsil ettiği vurgulanan raporda, bunun da 2100 yılına kadar sırasıyla 2 santigrat derecenin altında ve 3-4 santigrat derece küresel sıcaklık artışına yol açacağı belirtildi.

Raporda, 2090'a kadar küresel çapta sıcak hava dalgalarına maruz kalabilecek kişi sayısının 2,8 milyara kadar yükselebileceği ifade edildi.

2023 tarihteki en sıcak yıl

2023'ün tarihteki en sıcak yıl olmaya devam ettiği kaydedilen raporda, iklim değişikliğinin etkilerinin, Afrika Boynuzu'ndan Pasifik Adaları'na kadar insanlar üzerinde giderek daha fazla görüldüğü vurgulandı.

(AS)

iklim krizi
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