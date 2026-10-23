2027 bütçesinde çiftçiye verilmesi gereken destek 877 milyar TL eksik

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda 2027 bütçesi üzerine söz aldı. 2027 bütçesini değerlendirdi.

Çiftçilerin artan girdi maliyetleri, ürünlerinin karşılığını alamamaları ve borç yükü nedeniyle zorlandığını söyleyen Gürer, üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

2027 bütçesinin çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu ifade eden Gürer, çiftçiye yeterli kaynak ayrılmadığını söyledi.

Tarım Kanunu’nun 21. maddesini hatırlatıp tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inden az olamayacağını söyledi.

“Çiftçiye verilmesi gereken destek 1 trilyon 112 milyar lira olması gerekirken ayrılan tutar 235 milyar lira” dedi. Verilmeyen destek tutarının 877 milyar lira olduğunu kaydetti.

Bakanlığın bütçesi 760 milyar lira

Tarım ve Orman Bakanlığının toplam bütçesinin 760 milyar lira olarak belirlendiğini kaydeden Gürer, mevcut bütçe yaklaşımının üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermeye yetmediğini söyledi.

“Çiftçilerin borç yükünün hafifletilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bütçede çiftçiyi önceleyen düzenlemelere ihtiyaç var.” diye konuştu.

Çiftçinin bankalara borcu 1 trilyon 511 milyar lira

Çiftçilerin bankalara olan borcunun da 1 trilyon 511 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, üreticilerin borçlarını ödemekte zorlandığını ekledi.

“Çoğu icralık, ürettiği ürün değer bulmuyor, girdi maliyetleri artıyor” dedi.

Tarım Kanunu madde 21 ne diyor? - Tarımsal desteklemelerin finansmanı - Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.

(HA)

Tarımsal desteklemelerin finansmanı

MADDE 21 – Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.