2026’nın ilk 16 gününde 424 bin yeni icra dosyası açıldı

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AKP iktidarının ekonomi politikalarının Türkiye’yi ağır bir borç, faiz ve vergi yükü altına soktuğunu belirterek, icra dosyaları, batık krediler ve faiz ödemelerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Kanko, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılının yalnızca ilk 16 gününde 424 bin yeni icra dosyasının açıldığını belirterek, bu tablonun “ekonomik yıkımın belgesi” olduğunu söyledi.

“16 günde 4 ilin nüfusundan fazla yurttaş icralık oldu”

Kanko’nun verdiği bilgilere göre, 1–16 Ocak 2026 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden 424 bin yeni dosya geldi. Bu sayının Gümüşhane, Ardahan, Tunceli ve Bayburt’un toplam nüfusundan yaklaşık 20 bin fazla olduğuna dikkat çeken Kanko, “Sadece 16 gün içinde dört ilin nüfusu kadar yurttaş icralık hâle getirildi” dedi.

Türkiye genelinde icra dairelerinde bekleyen dosya sayısının 24 milyon 38 bine ulaştığını aktaran Kanko, “Bu tablo, Türkiye’de her üç kişiden birinin icra tehdidi altında yaşadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kanko, yaşananları “yönetememe” ile açıklamanın yetersiz kaldığını savunarak, “Bu bir kriz değil, bilinçli bir yoksullaştırma düzenidir. İktidar vatandaşa karşı sessiz bir ekonomik savaş yürütüyor” dedi.

Batık krediler 603 milyar TL’yi aştı

Ekonomideki bozulmanın bankacılık verilerine de yansıdığını belirten Kanko, geri ödenemeyen ve icra takibine alınan batık kredilerin 603 milyar TL’ye çıktığını açıkladı. Batık kredilerin yalnızca bir haftada 7,7 milyar TL arttığını kaydeden Kanko, 2025 yılında bu kalemin yüzde 101 oranında büyüdüğünü, 2026’nın ilk günlerinde ise artışın yüzde 4’e ulaştığını söyledi.

“Vergi yükü yine dar gelirlinin sırtında”

Kanko, 2025 yılında vergi gelirlerinin yüzde 51,3 artarak 11 trilyon 50 milyar TL’ye çıktığını belirtti. Bu gelirin 5 trilyon 280 milyar TL’sinin dolaysız, 8 trilyon 553 milyar TL’sinin ise dolaylı vergilerden oluştuğunu vurgulayan Kanko, “En ağır vergi yükü yine dar gelirlinin, emeklinin ve çalışanın omuzlarına bindirildi” dedi.

Faiz ödemeleri 2 trilyon TL’yi geçti

Bütçede en hızlı artan kalemin faiz giderleri olduğunu ifade eden Kanko, faiz ödemelerinin yüzde 61,7 artarak 2 trilyon 54 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunan Kanko, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vatandaş borçla ayakta kalmaya çalışırken, bütçe faize, banka kârlarına ve dolaylı vergilere teslim edilmiştir. Bu rakamlar, AKP’nin ekonomi anlayışının iflas ettiğinin açık göstergesidir. Bu düzen sürdürülemez.”

