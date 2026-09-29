2026’nın en çok aranan Alfa Kuşağı argoları

Çocuğunuzun, yeğeninizin ya da kardeşinizin söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorsanız yalnız değilsiniz.

Kelime ve dil araçları sitesi Unscramblerer’ın Google arama eğilimlerini inceleyen çalışması, 2026’da anlamı en çok merak edilen Alfa Kuşağı argolarını ortaya koydu.

Çalışma, 1 Ocak-27 Ağustos arasındaki Google aramalarını temel alıyor. Listede 2010-2024 yılları arasında doğan Alfa Kuşağı’yla özdeşleşen internet argoları yer alıyor.

Alfa Kuşağı, Z Kuşağı'ndan sonra gelen ve genel kabul gören sınıflandırmaya göre 2010 ile 2025 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan yeni nesil bir kuşak. Adını Yunan alfabesinin ilk harfi olan "Alfa"dan alır; çünkü bu nesil, tamamen 3. milenyumda ve 21. yüzyılda doğan ilk tam kuşak.

Listenin ilk sırasında ise aslında hiçbir belirli anlamı olmayan bir ifade var: “6-7.”

“6-7”: Anlamı yok ama herkes söylüyor

“6-7”, rapora göre 2026’da anlamı en fazla aranan Alfa Kuşağı ifadesi.

Skrilla’nın Doot Doot (6 7) adlı şarkısıyla ilişkilendirilen ifade, bir basketbol maçındaki görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla popülerleşti. Genellikle ellerin yukarı-aşağı hareket ettirilmesiyle söyleniyor ancak belirli bir anlam taşımıyor.

Chud: İtici ya da “ezik” bulunan kişi

“Chud”, birini aptal, itici, çirkin ya da “ezik” olarak aşağılamak için kullanılan bir ifade.

Sözcüğün geçmişi 1984 yapımı C.H.U.D. adlı korku filmine dayanıyor. İnternet kullanımında ise zamanla genel bir hakarete dönüşmüş durumda.

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Rizz: Karizma ve flört becerisi

“Rizz”, İngilizce charisma sözcüğünden türetiliyor.

Bir kişinin karizmasını, çekiciliğini ya da flört etme becerisini anlatıyor. YouTuber Kai Cenat’ın kullanımıyla yaygınlaşan sözcük, özellikle TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında gençler arasında sıkça kullanılıyor.

Cap / No cap: Yalan mı, gerçekten mi?

“Cap”, “yalan”, “abartı” ya da “doğru olmayan şey” anlamında kullanılıyor.

“No cap” ise bunun tam tersi: “Yalan yok”, “cidden” ya da “gerçekten” anlamına geliyor.

Moglamak: Birini gölgede bırakmak

Türkçedeki sosyal medya kullanımına da “moglamak” biçiminde giren mog/mogging, birini görünüşü, giyimi, fiziği ya da tarzıyla belirgin biçimde gölgede bırakmak anlamına geliyor.

Örneğin bir kişinin fotoğraftaki diğer herkesten daha dikkat çekici göründüğünü söylemek için “hepsini mogladı” denebiliyor.

Aura farming: “Karizma kasmak”

“Aura”, kişinin çevresine yaydığı “havalı” ya da karizmatik izlenimi anlatıyor.

“Aura points”, bunun hayali puanı; “aura farming” ise kişinin bilinçli biçimde daha havalı görünmeye çalışmasını ifade ediyor.

Türkçede kabaca “karizma kasmak” ya da “havalı görünmeye çalışmak” diye karşılanabilir.

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Crash out: Kendini kaybetmek

“Crash out”, kişinin öfkesine hakim olamaması, duygusal olarak çökmesi ya da bir anda kendini kaybetmesi için kullanılıyor.

Türkçede bağlama göre “patlamak”, “sinir krizi geçirmek” ya da “kendini kaybetmek” ifadelerine yakın.

Bop: Kadın düşmanı bir hakarete dönüştü

Listede yer alan ifadelerin tamamı risksiz değil.

Daha önce “akılda kalıcı, hareketli şarkı” anlamında kullanılan “bop”, gençlerin internet dilinde özellikle kadınları cinsel yaşamları üzerinden aşağılamak için kullanılan kadın düşmanı bir hakarete dönüşmüş durumda.

Sigma, larper ve diğerleri

İlk 10’da ayrıca “sigma”, “larper/larping” gibi ifadeler de bulunuyor.

“Sigma”, internet kültüründe kendisini sosyal hiyerarşilerin dışında gören, bağımsız ve “yalnız kurt” erkek imgesiyle ilişkilendiriliyor. Kavramın kökeni ise kadın düşmanı erkeklik söylemlerinin yaygın olduğu “manosphere” çevrelerine uzanıyor.

“Larper” ise başlangıçta canlı rol yapma oyunlarına katılan kişiler için kullanılırken, sosyal medyada olmadığı biri gibi davranan ya da yapmacık bulunan kişilere yönelik bir ifadeye dönüşmüş durumda.

Unscramblerer sözcüsü Randoh Sallihal, argo kullanımının yalnızca geçici internet şakalarından ibaret olmadığını söylüyor. Sallihal’e göre insanların hangi sözcüklerin anlamını aradığı, hangi kültürel alanlara dahil olmaya çalıştıklarına dair de ipucu veriyor.

Araştırmada 2026’nın en çok aranan ilk 10 ifadesi şöyle sıralanıyor: 6-7, chud, rizz, cap/no cap, mogging, bop, larping/larper, aura/aura points/aura farming, sigma ve crash out.

(NÖ)