2026’da vergi, harç ve cezalar yüzde 25,49 zamlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte yeniden değerleme oranı belli oldu.

Devletin enflasyonunu temsil eden ve yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, vergi, gelir vergisi dilimleri, harçlar, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, IMEI kaydı, trafik cezaları gibi devletin kontrolündeki birçok kalemi zamlandıracak olan oran yüzde 25,49 oldu.

Bu kapsamda;

2026'da yurt dışı çıkış harcının 1.000 TL'den 1.250 TL'ye

IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye

Ehliyet harcının A sınıfı için 1.882 TL’den 2 bin 360 TL’ye, B sınıfı için 5 bin 678 TL'den 7 bin 122 TL'ye,

Pasaport defter bedelinin 1.135 TL’den 1.424 TL’ye,

Pasaport harcının, 6 aylık için 2 bin 359’den 2 bin 956 TL’ye, 1 yıllık için 3 bin 449 TL’den 4 bin 296 TL’ye, 2 yıllık için 5 bin 631 TL’den 7 bin 65 TL’ye, 3 yıllık için 8 bin TL’den 10 bin 65 TL’ye, 3+ yıllık için 11 bin 274 TL’den 14 bin 146 TL’ye,

Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4 bin 834 TL’den 6 bin 66 TL’ye, 1301-1600 cc arası araçlarda da en düşük MTV 8 bin 421 TL’den 10 bin 567 TL’ye,

Otomobillerde uygulanan muayene ücretinin 2 bin 621 TL’den 3 bin 289 TL’ye

yükselmesi bekleniyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2023'te 2024 için yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. 2024’te de 2025 için açıklanan oran yüzde 43,93’du.

Yeniden değerleme oranı Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre hesaplanıyor.

(HA)