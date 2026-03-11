2026 PEN Şiir Ödülü Hidayet Karakuş’a verildi

PEN Türkiye Temsilciliği’nin 2009’dan bu yana “21 Mart Dünya Şiir Günü” kapsamında verdiği PEN Şiir Ödülü, bu yıl Hidayet Karakuş’a verildi.

PEN Türkiye, ödüle dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Türkçeye olan özeni ve titizliğiyle de öne çıkan Karakuş roman, şiir ve çocuk edebiyatı dalında sayısız ödül aldı. Hidayet Karakuş’a daha nice uzun yıllar, yeni yapıtlar dileyerek 80 yıllık yaşamından süzdüğü şiir toplamını, şair emeğini 2026 PEN Şiir Ödülüyle kutluyoruz.

Türkçenin usta kalemi Hidayet Karakuş’un şiir, roman, çocuk kitapları, zengin, renkli, sorunlara ve gününe duyarlı bir birikim oluşturuyor. Yaşadığı toplumsal acılara karşın her zaman ‘umudun belleği’ olmayı sürdüren Karakuş, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun izindeki edebiyat anlayışından bugüne değin hiç ödün vermemeyi bildi.

Yazarın yayınevi Bilgi Yayınevi de yaptığı açıklamada “Uzun yıllardır romanları, şiirleri ve çocuk kitaplarıyla edebiyatımıza emek veren, tüm kitaplarını okurla buluşturmaktan gurur duyduğumuz değerli yazar ve şairimiz Hidayet Karakuş’u tebrik ediyoruz,” dedi.

Karakuş’a ödülü, Pamukkale Philharmony Association’ın da katılımıyla düzenlenecek olan 2. Uluslararası Denizli Şiir Günleri’nde sunulacak.

Ödül töreni, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00’da Denizli Şiir Otel’de düzenlenecek.

Hidayet Karakuş hakkında

Şair, yazar, öğretmen.

1964’te Isparta Gönen İlköğretmen Okulu’nu, 1966’da Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü tamamladı. Şiire okul sıralarında başladı ve şiirleri Çağrı, Ilgaz, Varlık, Forum, Şölen, Adam Sanat gibi dergilerde yayımlandı.

İlk şiir kitabı Günaydın Gül Yaprağı 1979’da yayımlandı. 1981’de çıkan ilk romanı Yağmurlar Nereye Yağar ile Mehmet Ali Yalçın Roman Ödülü’nü aldı. 10 yıl sonra yazdığı ikinci roman Uykusu Derin Şehir ile 1990 Ferit Oğuz Bayır Roman Ödülü’nü kazandı. Bu iki roman arasında daha çok şair kimliği ile ön plana çıktı.

Adana, Manisa ve İzmir’de Türkçe öğretmenliği yaptı ve 1992’de emekli oldu.

1993 yılındaki Sivas Katliamı’nda sağ kalanlar arasındaydı. Katliamın toplum ve birey üzerindeki etkilerini Şeytan Minareleri adlı romanında işlemiş ve romanla Türkiye’nin en önemli edebiyat ödüllerinden biri olan Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanmıştır. Ardından 2010’da Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü’nü aldı. Romanın dikkat çekici bir özelliği “ve” bağlacını hiç kullanmamasıdır.

Şiir dışında roman, çocuk kitapları ve radyo oyunları da yazan Karakuş, yaşamını İzmir’de sürdürüyor.

1946, Isparta doğumlu. (TY)