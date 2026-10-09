2026 Nobel Barış Ödülü, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Pillay'a verildi

Nobel Komitesi, ödülün barış ve uluslararası hukukun geliştirilmesine katkıları nedeniyle Pillay'a verildiğini açıkladı.

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Hint kökenli hukukçu Navanethem Pillay, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görev yapmıştı.

2008-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olan Pillay, Güney Afrika'da da ırkçı apartheid rejimine karşı insan hakları mücadelesi verdi. Pillay, Natal eyaletinde hukuk bürosu açan ilk beyaz olmayan kadın olmuştu.

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Pillay, Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nin de ilk beyaz olmayan kadın hakimiydi.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

(FY)