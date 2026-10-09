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YT: Yayın Tarihi: 09.10.2026 12:43 9 Ekim 2026 12:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.10.2026 14:47 9 Ekim 2026 14:47
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2026 Nobel Barış Ödülü, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Pillay'a verildi

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı. Ödülü, Güney Afrikalı yargıç Navanethem "Navi" Pillay kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2026 Nobel Barış Ödülü, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Pillay'a verildi
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Nobel Komitesi, ödülün barış ve uluslararası hukukun geliştirilmesine katkıları nedeniyle Pillay'a verildiğini açıkladı.

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Hint kökenli hukukçu Navanethem Pillay, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görev yapmıştı.

2008-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olan Pillay, Güney Afrika'da da ırkçı apartheid rejimine karşı insan hakları mücadelesi verdi. Pillay, Natal eyaletinde hukuk bürosu açan ilk beyaz olmayan kadın olmuştu.

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Pillay, Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'nin de ilk beyaz olmayan kadın hakimiydi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Nobel Barış Ödülü Güney Afrika hukuk
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