ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.01.2026 23:53 28 Ocak 2026 23:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 00:09 29 Ocak 2026 00:09
Okuma Okuma:  2 dakika

2026'nın ilk MGK toplantısı: "Şark Cephesi"nde yeni bir şey yok

Milli Güvenlik Kurulu yeni yılın ilk toplantısında bölgedeki kriz merkezleriyle ilgili rutin bilgi alışverişinde bulundu. Dokuz maddelik bildiride İran, Irak, Suriye, Somali, Gazze ve Ukrayna'daki çatışma ve gerilimlerin izlendiği ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2026'nın ilk MGK toplantısı: "Şark Cephesi"nde yeni bir şey yok
2026 ilk MGK toplantısı/Fotoğraf:AA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2026'nın ilk toplantısını Beştepe'de Erdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantıda ele alınan konular 9 maddelik bir bildiriyle özetlendi.

Bildiride rutin haberlerin ötesine geçen bir bilgiye yer verilmedi. İletişim Başkanlığının yayımladığı  MGK bildirisinin dokuz maddesi şöyle:

1. 2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

3. “Terörsüz Türkiye” hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

4. Komşumuz Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.

5. Gazze’deki son durum ve ateşkesin geleceği değerlendirilmiş; Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

6. Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye’nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

7. İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuz İran’ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.

8. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yansımalarının Karadeniz’de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Türkiye’nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir.

9. Türkiye’nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
MGK Suriye İran Irak Somali Gazze
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git