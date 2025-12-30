2026'da hikayelerini cebinizde taşıyacağınız animasyonlar

Mary ve Max

Adam Elliot imzalı animasyon birbirine hiç benzemeyen, birbirinden çok uzak iki insan arasındaki mektup arkadaşlığının öyküsünü konu alır. Mary Avustralya’da yoksul ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki bir kızdır. Max ise Amerika’da yalnız yaşayan, asosyal ve obez, 44 yaşındaki bir savaş gazisidir. Ortaya ise mektuplar aracılığıyla yeni bir dünya çıkar, bu dünya kendimizden olmayana hikayemizi nasıl anlattığımız ve başkalarının hikayelerini nasıl duyduğumuz üzerine içsel bir sorgulamaya götürür.

(NÖ)