2026'da hikayelerini cebinizde taşıyacağınız animasyonlar
2025’i uğurlamamıza saatler kaldı. Kimilerimiz için zorluklarla kayıplarla geçen, kimilerimiz için kazanımlarla hayatımıza giren güzelliklerle geçen bir yıl oldu. Her koşulda bir şeyleri umut ettik, belki dönüştürdük belki dönüştük hiç değilse de olanı olduğu gibi kabul etmeyi öğrendik. Her halükarda yol aldık.
2026’ya girdiğiniz ilk günlerde sevdiklerinizle izleyebileceğiniz, çocukların da eşlik edebileceği, yeni yılda yol alırken aklınızın bir köşesinde kalacak animasyonları derledik.
Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?
Marcel the Shell with Shoes On (Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel)
Yönetmen koltuğunda Dean Fleischer Camp’in oturduğu animasyon ayakkabıları olan Marcel adlı tek gözlü bir deniz kabuğunun hikayesini anlatıyor. Konuşabilen minik bir deniz kabuğu, bir belgesel yapımcısıyla arkadaş olup internet fenomenine dönüşmesinin ardından kayıp ailesini bulmak için hareket geçer. Marcel bu hikayede kendisiyle yeniden tanışmak üzere konfor alandan çıkarken sizi de hayata adım atmaya cesaretlendiriyor.
Memoir of a Snail (Bir Salyangozun Anıları)
*“Hayat geriye doğru baktıkça anlaşılır ama ancak ilerleyerek yaşanır''
Adam Elliot tarafından yönetilen stop-motion animasyon Grace Pudel’in kardeşiyle karmaşık ilişkisi, travmatik çocukluğu ve yaşamın getirdiği tuhaflıklarla başa çıkma mücadelesi yer alıyor. Grace, hayat toz duman olmuşken sil baştan yürümeye neden kendimizi severek başlamamız gerektiğini anlatıyor.
Straume (Flow: Bir Kedinin Yolculuğu)
Gints Zilbalodis’in imzasını taşıyan diyalogsuz ve görsel açıdan büyüleyici bir animasyon filmi. Evi büyük bir sel tarafından yerle bir olunca kendisini birbirinden farklı hayvanların sığındığı bir teknede bulan kedinin hikayesi. Issız şehir manzaralarından ormanların derinliklerine, bir kedi hayatta kalma mücadelesi verirken, aynı zamanda farklı türlerden hayvanlarla beklenmedik bağlar kurar.
The Wind Rises (Rüzgar Yükseliyor)
Hayao Miyazaki’nin yönetmenliğini yaptığı ve Studio Ghibli tarafından üretilen animasyon Japon uçak mühendisi Jiro Horikoshi’nin gerçek yaşam hikayesinden esinlenilmiş. Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’na doğru ilerlediği çalkantılı dönemi konu alan film çocukluk hayali olan güzel uçaklar tasarlamak için tüm engellere rağmen çalışan Jiro’nun tutkusunu, sanatla bilimin iç içe geçtiği hikayesini anlatıyor.
Migration (Ördeklerin Göçü)
Benjamin Renner ve Guylo Homsy tarafından yönetilen proje, bir ördek ailesinin alışılmış göç yolunun dışına çıkmaya karar vermesini anlatıyor. Bu karar, onları hem tehlikelerle hem kendileriyle yüzleştirir. Yolda tanıştıkları yeni dostlar, bakış açılarını değiştirir. Yolculukta aile bağları, değişime direnç ve cesaret temaları ön plandadır.
Mary ve Max
Adam Elliot imzalı animasyon birbirine hiç benzemeyen, birbirinden çok uzak iki insan arasındaki mektup arkadaşlığının öyküsünü konu alır. Mary Avustralya’da yoksul ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki bir kızdır. Max ise Amerika’da yalnız yaşayan, asosyal ve obez, 44 yaşındaki bir savaş gazisidir. Ortaya ise mektuplar aracılığıyla yeni bir dünya çıkar, bu dünya kendimizden olmayana hikayemizi nasıl anlattığımız ve başkalarının hikayelerini nasıl duyduğumuz üzerine içsel bir sorgulamaya götürür.
