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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 12:03 25 Ağustos 2026 12:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 12:06 25 Ağustos 2026 12:06
Okuma Okuma:  1 dakika

2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, başvuru süresi içinde KYK yurtlarına başvurabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı
Fotoğraf: Barınamıyoruz Hareketi Twitter sayfası
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Üniversite öğrencilerinin eğitim döneminde barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlar için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başvuruları başladı.

GSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler, KYK yurt başvurularını 29 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvurular 12 kurumun verileriyle değerlendirilecek

Başvuru sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyanları 12 kamu kurum ve kuruluşundan alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın verilerinden yararlanılacak.

Yerleştirmelerde öğrencilerin ailesinin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri dikkate alınacak.

Kimler başvurabilecek?

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, başvuru süresi içinde KYK yurtlarına başvurabilecek.

Öte yandan 30 Haziran 2026 tarihinden önce bir yükseköğretim kurumunun örgün eğitim programına kayıt yaptırmış ara sınıf öğrencileri de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvurularından yararlanabilecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
barınma sorunu kyk kyk yurtları üniversite öğrencileri
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