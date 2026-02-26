ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 11:15 26 Şubat 2026 11:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 11:41 26 Şubat 2026 11:41
Okuma Okuma:  3 dakika

"2025’te Türkiye’den İsrail’e 924,1 milyon dolar ihracat yapıldı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “İsrail neye ihtiyaç duyuyorsa Türkiye’den gitmiş, gitmeye devam ediyor. İktidar, İsrail’le ticarette suçüstü yakalanmıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"2025’te Türkiye’den İsrail’e 924,1 milyon dolar ihracat yapıldı"
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir. (Fotoğraf: TBMM)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, ambargo kararına rağmen Türkiye’den İsrail’e ticaretin sürdüğünü ‘belgelerle’ açıkladı.

Emir, dün (25 Şubat) TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerindeki ‘gizli ülke’ kalemine ve İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) verilerine dikkat çekti.

Türkiye, 2 Mayıs 2024’te İsrail’e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticareti ‘tamamen durdurma’ kararı almıştı.

“TÜİK verilerinde İsrail yok, ‘gizli ülke’ var”

Emir, TÜİK’in dış ticaret verilerinde İsrail’le ticaretin görünmediğini ancak 2,1 milyar dolarlık ‘gizli ülke’ verisi bulunduğunu belirtti:

“Bir ülkeye sıfır liralık ihracat yapmış olsanız, o ülkenin orada adının olması lazım ve karşılığında sıfır yazması lazım. Ama İsrail yok. Nerede bu İsrail? Bunu demek ki gizli ülke bölümüne almışlar ve o gizli ülke bölümündeki 2025 ihracat rakamı 2,1 milyar dolar.”

*TÜİK’in 2025 'gizli ülke' verileri. (Kaynak: Murat Emir/X)

“CBS’nin sitesine Türkiye’den erişilemiyor”

Emir, TÜİK’in ‘gizli ülke’ verilerinde İsrail’in de bulunduğunu, bunu İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerinden anladıklarını ifade etti:

“İsrail’in resmi sitelerine Türkiye’den girilebiliyor ama bir yere girilemiyor, o da CBS. Yani İsrail’in Merkezi İstatistik Bürosu; Türkiye’nin TÜİK’inin karşılığı. İsrail İstatistik Bürosu’na girişleri Türkiye Cumhuriyeti BTK’sı önlüyor ama bir şekilde girdiğinizde Türkiye’nin son bir yılda 924 milyon dolarlık ihracat yaptığını İsrail verilerinde okuyorsunuz.”

*Emir’in paylaştığı İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verileri. (Kaynak: Murat Emir/X)

“İhracat 2026’da da sürüyor”

“2026 Ocak ayı içinde yine bu ihracat söz konusu. Ortalama yıllık 1 milyar dolara yakın bir ihracat var ve yaklaşık da aylık 90-100 milyon dolar arası bir rakam oluşuyor” diyen Emir, İsrail’e ihraç edilen ürün gruplarına ilişkin verileri de paylaştı:

“Ayrıntılarına ne göndermişiz diye baktığınızda mesela canlı hayvanlar, bitkisel ürünler, gıda ürünleri, mineral ürünler, kimyasallar, plastik mamuller, makine ekipmanları... 172 milyon dolarlık makine ekipmanı göndermişiz, taşıt aracı göndermişiz, baz metaller göndermişiz 183 milyon dolarlık. Baz metaller, bunlar savaş teknolojisinde kullanılan metaller. Yani değerli arkadaşlar, İsrail ne ihtiyaç duyuyorsa Türkiye’den gitmiş, gitmeye devam ediyor.”

CHP’den soru önergesi

Emir’in açıklamalarının ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle bugün TBMM Başkanlığı’na sunduğu sekiz soruluk önergede, ambargo kararına rağmen İsrail’le ticaretin sürüp sürmediğini; sürüyorsa 2025 ve 2026 Ocak ayı ihracat tutarlarını, ürün kalemlerini ve özellikle gıda ihracatının hangi firmalar üzerinden yapıldığını; TÜİK’te ‘gizli ülke’ uygulamasının yasal dayanağını ve verilerin neden gizlendiğini; ayrıca TÜİK ile İsrail istatistikleri arasındaki olası farkların gerekçesini sordu.

(VC)

