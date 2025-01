2025’in merakla beklenen rock-metal konserleri

2024 yılı rock ve metal hayranları için hayli bereketli geçmişti. Accept’ten Bruce Dickinson’a, Scorpions’tan Judas Priest’e kadar rock ve metal müziğin 'baba'ları ülke sınırlarını tozu dumana katmıştı.

Bu yıl, sert ve sağlam müzik babında geçtiğimiz yılı aratsa da yine onlarca yıllık efsaneler, yeni palazlanan sert gençler ve efsaneler Türkiye’yi sallamaya geliyor. Bu yılın merakla beklenen rock-metal konserlerini sizler için derledik.

Persefone

Andorra'nın dünya metal sahnesine kazandırdığı progresif metal ekibi Persefone, %100 METAL kapsamında Black Label Events organizasyonu ile ilk defa Türkiye'ye geliyor. Özellikle son yıllarda metal müzik dünyasında adından epeyce söz ettiren Persefone, 25 Ocak’ta IF Performance Hall’da sahne alacak. Konserde Persefone’ye konuk grup olarak İstanbullu başka bir progresif metal grubu Alkera eşlik edecek.

Wishbone Ash

Rock müziğin yarım asırlık efsane grubu Wishbone Ash, unutulmaz şarkılarıyla İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Melodik, enerjik hard rock ile progresif rock’ı ince ince harmanlayan ve rock müzik tarihinin en önemli toplulukları arasında görülen Wishbone Ash, 27 Şubat 2025'te If Performance Hall Beşiktaş - Istanbul'da rock müzik dinleyicisinin karşına çıkacak. Epifoni organizasyonu ve %100 Müzik katkıları ile ülkemize gelen Wishbone Ash, dillere pelesenk olmuş hit’leriyle dinleyicilerin hafızasına kazınacak bir konsere imza atacak.

Axel Rudi Pell

Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, 40 yıllık uzun ve başarılarla dolu kariyerinin ilk solo konseri için, 22 Mart 2025 gecesi Epifoni organizasyonuyla JJ Arena'da muhteşem bir konsere imza atacak.

1984 yılında Steeler grubuyla çalmaya başlayan, 1988 yılında gruptan ayrılarak müziğe tek tabanca devam eden Bochumlu gitarist ve söz yazarı Axel Rudi Pell, 22. stüdyo albümü “Risen Symbol”ü kısa süre önce yayınlamıştı. Melodik hard rock tarzını en saf haliyle icra eden Pell’e vokalde Johnny Gioeli, eski Rainbow davulcusu Bobby Rondinelli ve iki uzun süreli ARP üyesi Ferdy Doernberg klavyeler ve bas gitarda Volker Krawczak eşlik ediyor.

Ross The Boss

Metal müziğin kralı Manowar’un kurucularından Ross The Boss, muhteşem Manowar albümü "Sign of the Hammer" ve diğer Manowar hit’lerini dinleyiciyle buluşturacağı bir konser için serisi için, Black Label Events organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor.

1973'te kurduğu The Dictators ile punk rock tarzıyla sahneye adım atan Ross The Boss, 1980 yılında Ronnie James Dio aracılığıyla tanıştığı Joey DeMaio ile Manowar'u kurdu. Viking temalı epik parçalarıyla "True Metal" alt türünü yaratı heavy metal dünyasında önemli bir yer edinen grupla birlikte sekiz yıl geçiren Ross The Boss, yayınladığı altı stüdyo albümüyle metal müzik tarihinde fırtına gibi esti. Son olarak Ross The Boss grubunu kurdu ve solo albümlerle yoluna devam etti. Ross The Boss 5 Nisan 2025 İstanbul / If Performance Hall – Beşiktaş’ta, 7 Nisan 2025 İzmir / Sold Out Performance Hall – İzmir’de sahne alacak.

Guns N’ Roses

Rock müziğin öncü ekiplerinden Guns N’ Roses, tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te BKM Organizasyonu ile 32 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye geliyor.

1993’te Türkiye’de atadyum konseri veren Guns N’ Roses, 2 Haziran 2025’te vereceği stadyum konserinde tam kadro dinleyici karşısında olacak. Vokal ve piyano da Axl Rose, bas gitarda Duff McKagan lead gitarda Slash’ten oluşan grup, 2025'te ikonik hitler ve unutulmaz canlı performansları ile Avrupa turnesine kapsamında İstanbul’da konser verecek. Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.

(BS/HA)