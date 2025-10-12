2025’in ilk 8 ayda 2024’ün tamamından fazla canlı hayvan ithalatı yapıldı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin büyükbaş hayvan ithalatındaki artışı ve et fiyatlarındaki yükselişi değerlendirerek AKP iktidarının hayvancılık politikalarını eleştirdi. Gürer, son 10 yılda yapılan milyarlarca dolarlık ithalata rağmen et fiyatlarının hızla arttığını, ithalatın çözüm değil sorunları derinleştiren bir yöntem olduğunu söyledi.

Gürer, 2024’ün tamamında 373 bin 126 baş sığır ithal edildiğinin ve bunun için 704 milyon 613 bin dolar ödeme yapıldığının bilgisini verdi. 2025’in ilk 8 ayında ise 505 bin 59 baş sığır ithalatına karşılık 794 milyon 985 bin dolar harcandığını kaydetti.

Gürer, “2025’te Türkiye’nin sığır ithalatında en fazla payı Brezilya ve Uruguay aldı. Brezilya’dan 257 bin sığır ithal edilerek 402 milyon 171 bin dolar ödeme yapılırken, Uruguay’dan 236 bin ithal edildi ve bunun karşılığında 365 milyon 664 bin dolar ödendi” dedi.

Böylece yılın ilk yarısında yapılan ithalatın, bir önceki yılın tamamını geride bırakmış olduğunu belirten Gürer, bu artışın ülkenin hayvancılık politikalarındaki çarpıklığın en net göstergesi olduğunu ifade etti.

10 yılda ithalat bitmedi

Gürer, verilerin Türkiye’nin hayvancılıkta dışa bağımlılığını gözler önüne serdiğini belirterek, “2015-2024 yılları arasında toplam 5 milyon 713 bin büyükbaş hayvan ithal edildi. 2025’in ilk 8 ayı da eklendiğinde bu sayı 6 milyonu aşmış durumda ithal hayvan varlığı ilk ithalattan bugüne 10 milyon başı geçti.” dedi.

Sadece hayvan sayısı değil, ödenen paranın tutarının da dikkat çekici olduğunu belirten Gürer, “Son 10 yılda büyükbaş hayvan ithalatına ödenen tutar 7 milyar 131 milyon 516 bin 467 dolar. Bu miktarın hayvancılığın desteklenmesi ve üreticinin maliyet yükünün azaltılması için kullanılabilecekken ithalata aktarılmasının büyük bir yanlış. Tüm zamanlar için et ve hayvan ithalatında yurt dışına 12 milyar dolara ulaşan dövizimiz gitti” şeklinde konuştu.

“Yanlış politikalar üreticiyi bitiriyor”

Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta uygulanan ithalat merkezli politikaların hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini belirterek şu eleştirilerde bulundu:

“İthal et ve hayvan son yıllarda bitecek derken artarak devam ediyor. Buna rağmen et fiyatları katlanarak artıyor. İthalata dayalı bu yanlış politikalar üreticiyi desteklemek yerine bitiriyor, tüketiciyi de pahalı ete mahkûm ediyor.

Et ve Süt Kurumu ithal et ve hayvan ile piyasa dengeleme yerine piyasa da değişkenliğe müdahale edemiyor. Şap ile durağanlaşan fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Yem fiyatları, ahır giderleri durmuyor. Yem sübvanse edilip yerli üreticiye destek sağlanması, mera hayvancılığının geliştirilmesi, yerli ırkın geliştirilmesi, buzağı ölümleri ve hastalıkla mücadelede gelişmiş ülkeler konumuna erilmesi sağlanmalıdır.”

(HA)