2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara “ykssonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025-YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçların adaylarımız, aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adayların üniversitelerin resmi duyurularını dikkatle takip etmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

Kayıtlar 1-5 Eylül arasında

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Elektronik kayıtlar 1-3 Eylül, üniversitelere yapılacak yüz yüze kayıtlar ise 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl, adaylara yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla gönderilmeyecek. Elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin belirlediği belge ve tarihlere göre işlem yapmaları gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu, ön lisans kontenjanlarının ise tamamen dolduğunu açıkladı.

Özvar’ın verdiği bilgilere göre:

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu.

Mühendislik bölümlerinde doluluk oranı yüzde 97 , öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 oldu.

, öğretmenlik programlarında ise yüzde oldu. Yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere odaklanan yeni programlara yoğun ilgi gösterildi.

Bu yıl ilk kez açılan 27 yeni programda (3 lisans, 24 ön lisans) boş kontenjan kalmadı.

Özvar, “Tüm gençlerimizi kutluyor, sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(EMK)