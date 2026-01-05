2025 yılının ikinci yarısında CHP birinci parti
GÜNDEMAR Araştırma’nın 20-26 Aralık 2025 tarihleri arasında 2 bin 365 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Anket sonucuna göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oylarının oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 34,30 ile birinci parti konumunu sürdürüyor.
AKP yüzde 29,72 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 9,24, Zafer Partisi yüzde 5,36, İYİ Parti yüzde 5,07, Anahtar Parti yüzde 4,81, MHP yüzde 4,38, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,03, diğer partiler yüzde 2,02 ve TİP yüzde 1,07 oranında destek buluyor.
Araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorulan soruda da Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 16,26 farkla Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde olduğu görülüyor. Benzer şekilde katılımcıların Erdoğan’ın karşısında aday olabilecek Mansur Yavaş’ı da yüzde 63,17 ile açık ara desteklediği görülüyor.
GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, araştırma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Haziran 2025’ten bu yana ortaya çıkan araştırma sonuçları, iktidar ve muhalefet blokları arasında sert düşüşler ya da sıçramalar yaşanmadığını; Türkiye’de milletvekili seçimlerine yönelik olarak ne iktidarın ne de muhalefetin belirgin bir üstünlük sağlayabildiğini göstermektedir. Bu tablo, siyasal rekabetin yeni bir denge zemininde şekillendiğine işaret etmektedir. Haziran–Aralık 2025 Türkiye Gündemi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, iktidarın henüz kaybetmediği; muhalefetin ise henüz güçlü bir biçimde kazanamadığı bir siyasal denge tablosu ortaya çıkmaktadır." dedi.
(Mİ)