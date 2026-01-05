2025 yılının ikinci yarısında CHP birinci parti

GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, araştırma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Haziran 2025’ten bu yana ortaya çıkan araştırma sonuçları, iktidar ve muhalefet blokları arasında sert düşüşler ya da sıçramalar yaşanmadığını; Türkiye’de milletvekili seçimlerine yönelik olarak ne iktidarın ne de muhalefetin belirgin bir üstünlük sağlayabildiğini göstermektedir. Bu tablo, siyasal rekabetin yeni bir denge zemininde şekillendiğine işaret etmektedir. Haziran–Aralık 2025 Türkiye Gündemi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, iktidarın henüz kaybetmediği; muhalefetin ise henüz güçlü bir biçimde kazanamadığı bir siyasal denge tablosu ortaya çıkmaktadır." dedi.

(Mİ)