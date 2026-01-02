‘2025 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sona erdi

Avlaremoz’un “Afedersin Antisemit” köşesinde yer alan olaylardan derlenen anket, 31 Aralık 2025 itibarıyla katılımcı oylarıyla sonuçlandı.

Anket, antisemitizme karşı farkındalık yaratmayı ve kısa süre önce yaşanmış ırkçı olayları hatırlatmayı hedefliyor.

2025 yılı boyunca yaşanan antisemit olaylar için hazırlanan anketin dün (1 Ocak) yayımlanan sonuçları şöyle:

Ankette yer alan tüm vakalar ise şöyle:

Adını Judeo Espanyol’dan alan ve “Konuşalım” anlamına gelen, yazarlarının ağırlıklı olarak Yahudi olduğu; ancak temelde antisemitizmi dert edinen yazar ve editörlerin bir araya geldiği Avlaremoz, 2026’nın antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatın bir parçası olmadığı bir yıl olmasını temenni etti.

Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık. Bu tür pozisyonlarda konumlanan kişiye ise antisemit deniyor. Antisemitizm bir tür ırkçılık.

Her ne kadar etimolojisi antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini ima etse de terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanıldı.

Antisemitizm, Yahudilere karşı gösterilen münferit nefret ve ayrımcılıktan kalabalık grupların, hatta polis ve askerin tüm bir Yahudi cemaatine yönelik örgütlü saldırılarına kadar geniş bir yelpazede meydana gelebilir.

En önemli örnekleri arasında, 1096’daki Birinci Haçlı Seferi, İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290’da İngiltere’den, 1492’de İspanya’dan ve 1497’de Portekiz’den çıkarılmaları, çeşitli pogromlar ve Nazi Almanyası’nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) gösterilebilir. (TY)