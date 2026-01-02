ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:40 2 Ocak 2026 10:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 16:18 2 Ocak 2026 16:18
Okuma Okuma:  2 dakika

‘2025 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sona erdi

Avlaremoz’un anketine göre en çok oy alan olay, AKP’li Özlem Zengin’in Yahudi Soykırımı filmlerinin yasaklanması çağrısı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Auschwitz kampı komutanının yaşamına odaklanan “The Zone of Interest” filminden bir sahne.

Avlaremoz’un “Afedersin Antisemit” köşesinde yer alan olaylardan derlenen anket, 31 Aralık 2025 itibarıyla katılımcı oylarıyla sonuçlandı.

Anket, antisemitizme karşı farkındalık yaratmayı ve kısa süre önce yaşanmış ırkçı olayları hatırlatmayı hedefliyor.

2025 yılı boyunca yaşanan antisemit olaylar için hazırlanan anketin dün (1 Ocak) yayımlanan sonuçları şöyle:

  1. %19,6 – AKP’li Özlem Zengin’in Holokost filmlerinin yasaklanması çağrısı.
  2. %18,7 – İstanbul’daki Hanuka kutlamasının İsrail ile ilişkilendirilip protesto edilmesi.
  3. %17,8 – İstiklâl Caddesi’nde Nazi üniformalı “eğlence” gösterisi.

Ankette yer alan tüm vakalar ise şöyle:

Adını Judeo Espanyol’dan alan ve “Konuşalım” anlamına gelen, yazarlarının ağırlıklı olarak Yahudi olduğu; ancak temelde antisemitizmi dert edinen yazar ve editörlerin bir araya geldiği Avlaremoz, 2026’nın antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatın bir parçası olmadığı bir yıl olmasını temenni etti.

Şarkıcı Linet: Can güvenliğim doğrudan tehdit altında
Şarkıcı Linet: Can güvenliğim doğrudan tehdit altında
22 Mayıs 2025

Antisemitizm nedir?

Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık. Bu tür pozisyonlarda konumlanan kişiye ise antisemit deniyor. Antisemitizm bir tür ırkçılık.

Her ne kadar etimolojisi antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini ima etse de terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanıldı.

Antisemitizm, Yahudilere karşı gösterilen münferit nefret ve ayrımcılıktan kalabalık grupların, hatta polis ve askerin tüm bir Yahudi cemaatine yönelik örgütlü saldırılarına kadar geniş bir yelpazede meydana gelebilir.

En önemli örnekleri arasında, 1096’daki Birinci Haçlı Seferi, İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290’da İngiltere’den, 1492’de İspanya’dan ve 1497’de Portekiz’den çıkarılmaları, çeşitli pogromlar ve Nazi Almanyası’nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) gösterilebilir. (TY)

