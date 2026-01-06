2025 yılında en çok randevu alınan sağlık branşları açıklandı

Dijital sağlık hizmeti sağlayıcısı DoktorTakvimi internet sitesi, 2025 yılına ilişkin sağlık verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, platform üzerinden alınan randevularda psikoloji branşı üst üste bir kez daha ilk sırada yer aldı. Psikolojiyi kadın hastalıkları ve doğum, psikiyatri, pediatri ve diş hekimliği takip etti.

Sisteminde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunan DoktorTakvimi, 2025 yılı boyunca yaklaşık 50 milyon kez ziyaret edildi. Aynı dönemde platform üzerinden yaklaşık 51 milyon randevu oluşturulurken, 140 binden fazla hasta ve danışan da hekimler hakkında görüş paylaştı. Platformu aktif kullanan sağlık profesyonellerinin sayısı ise 11 bine ulaştı.

Türkiye'den 51 milyon randevu

DoktorTakvimi’nin verileri, Türkiye’de dijital sağlık hizmetlerine olan ilginin arttığını ortaya koydu. Grup genelinde 2025 yılında dünya çapında 800 milyon randevu alınırken, bunun yaklaşık 51 milyonu Türkiye üzerinden gerçekleşti. Ülke bazında en fazla randevu alınan ülkeler Brezilya, İtalya ve İspanya oldu.

En çok randevu alınan ilk 5 branş; Psikoloji, Kadın hastalıkları, Psikiyatri, Pediatri, Diş hekimliği

Branş bazında incelendiğinde, 2025’te alınan randevuların yüzde 34,5’i psikoloji alanında gerçekleşti. Kadın hastalıkları ve doğum randevuları toplamın yüzde 22,3’ünü, psikiyatri yüzde 20’sini oluşturdu. Pediatri yüzde 13,4, diş hekimliği ise yüzde 9,8 oranında pay aldı. Veriler, ruh sağlığı hizmetlerinin dijital platformlarda en yoğun talep gören alan olduğunu gösterdi.

Randevu yoğunluğunda Marmara önde

Bölgesel dağılıma bakıldığında Marmara Bölgesi, 160 bin 710 randevu ve %37,91 pay ile ilk sırada yer aldı. Marmara’yı İç Anadolu (%22,28), Ege (%15,73) ve Akdeniz (%10,07) izledi. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ise daha sınırlı paylara sahip oldu.

Nüfusa oranla en fazla randevu alınan şehir Eskişehir oldu (16 bin 503 randevu, %1,95). Onu Kocaeli, Iğdır, Denizli ve Çanakkale takip etti. Bu tablo, bazı orta ölçekli şehirlerde dijital sağlık kullanımının yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

Randevu yoğunluğunda bölgesel dağılımı

En çok aranan hastalıklar

Platformda 2025 boyunca en çok aranan hastalıklar alerji, çocuk ortopedisi hastalıkları ve çocuk KBB hastalıkları oldu. Hizmetlerde ise çocuk ve ergen psikolojisi, burun estetiği ve çift terapisi öne çıktı.

“Ruh sağlığı artık önceliklendirilen bir sağlık ihtiyacı”

2025 verilerini basın bülteninde değerlendiren DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Bu yılki veriler; ruh sağlığının artık ertelenen değil, önceliklendirilen bir sağlık ihtiyacı haline geldiğini net biçimde gösteriyor. DoktorTakvimi üzerinden alınan her üç randevudan birinin psikoloji alanında gerçekleşmesi, bireylerin destek arayışında dijital platformları daha bilinçli ve aktif kullandığını ortaya koyuyor. Psikoloji ve psikiyatrinin birlikte randevuların yarısından fazlasını oluşturması, ruh sağlığı hizmetlerine olan talebin hem psikolojik hem de klinik boyutta hızla arttığını gösteriyor." dedi.

(NÖ)