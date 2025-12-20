2025'te kredi kartı borçları yüzde 122 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan konkordato başvurularına ilişkin açıklama yaptı.

Gürer, aralık ayında gıda ve tekstil sektörlerinden 9 fabrikanın icradan satışa çıkarıldığını duyurdu. Yurttaşın takibe düşen kredi kartı borçlarının ise yüzde 122,9 oranında rekor bir artış gösterdiğini açıkladı.

Bankalar tüketici kredisi nedeniyle emekli maaşına artık bloke koyabilecek

Gürer, 2025 yılına ilişkin şu verileri paylaştı:

İşlemde olan toplam icra dosyası sayısı bir yılda 1,7 milyon artarak 24 milyon 529 bine yükseldi.

1 Ocak – 12 Aralık tarihleri arasında UYAP üzerinden açılan yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 10 milyonu aştı.

Vatandaşın takibe düşen kredi kartı borçları yüzde 122,9 oranında rekor bir artış gösterdi.

2023'te 401 başvuru konkordato başvurusu yapılırken 2025'te 2 bin 528 başvuru yapıldı.

2025'te toplam 5 bin 594 konkordato kararı alınırken; bunlardan 2 bin 535’i geçici mühlet, 217’si ise doğrudan iflas ile sonuçlandı.

