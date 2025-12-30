2025'te çözüm sürecinde neler yaşandı?

2024 özeti

1 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında DEM Partili milletvekilleri ile tokalaştı. Bu hareket yeni çözüm süreci için ilk adım olarak yorumlandı. 12 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu "olumlu ve anlamlı" birgelişme olarak değerlendirdi.

15 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan'a seslenerek örgütü tasfiye etme çağrısı yaptı: "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin."

22 Ekim 2024: MHP lideri, PKK ile ilgili çağrısını yineleyerek Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek "örgütün lağvedildiğini ilan etmesini" önerdi. Bahçeli'nin bu açıklaması, "umut hakkı" tartışmalarını başlattı.

Hemen ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye destek geldi: "Devlet Bey el yükseltti. El yükseltiyorum Devlet Bey, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum."

İlk ziyaret

23 Ekim 2024: Bahçeli'nin açıklamasının hemen ardından DEM Parti Urfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya gitti ve Öcalan'ın mesajını aktardı: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."

Aynı gün Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) yapılan saldırıda beş kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı PKK üstlendi. Halk Savunma Merkezi (HPG) TUSAŞ'ın "ürettiği silahlar nedeniyle" hedef alındığını açıkladı.

24 Ekim 2024: PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, İmralı görüşmesine izin verilmesi olumlu karşılandıklarını söyledive "tecrit kalkmadan Öcalan'dan rol oynamasını beklemenin gerçekçi olmadığı" belirtti.

30 Ekim 2024: İstanbul'da "Kent Uzlaşısı" ile kazanılan Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. 1 gün sonra belediyeye kayyım atandı. Özer ise tutuklandı.

Aynı gün Erdoğan, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına destek verdi: "Sayın Bahçeli’nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük imkan ele geçirdik. Bu fırsat penceresinin, millet ve siyaset kurumu tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

4 Kasım 2024: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. 22 Kasım'da DEM Partili Dersim ve CHP’li Ovacık belediyelerine kayyım atandı.

26 Kasım 2024: DEM Parti, Abdullah Öcalan ile İmralı'da bir görüşme yapılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Aynı gün Bahçeli partisinin grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" dedi.

DEM Parti heyeti İmralı'da

28 Aralık 2024: DEM Parti heyetini oluşturan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ilk kez İmralı'ya gitti. Heyet Öcalan'ın gönderdiği mesajı paylaştı: "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim."

30 Aralık 2024: KCK Eş Başkanı Bese Hozat "Öcalan'ın ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasında" olduklarını söyledi, "ortada çözüm ya da barış sürecinin söz konusu olmadığını" belirtti. PKK Yürütme Kurulu üyesi Murat Karayılan, aynı gün yayımlanan açıklamasında "yeni bir sürecin sinyallerinin gözükmediğini" söyledi.