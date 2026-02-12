2025 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Elif Ersavcı’ya verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2025 yılı sahibi Elif Ersavcı oldu.

Ersavcı, Rachel Cusk’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan (YKY) çıkan Resmigeçit romanını İngilizceden Türkçeye çevirisiyle, ödüle layık görüldü.

Ersavcı’ya ödülünü dün akşam (11 Şubat) Salon İKSV’de düzenlenen bir törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı sundu.

Seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimlerin de katıldığı törende, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Ayşe Sarısayın da bir konuşma yaptı.

Törenin ardından ödülü kazanan Ersavcı ve editörü Darmin Hadzibegovic, seçici kurul üyelerinden Begüm Kovulmaz’ın moderatörlüğünde, kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; editör ve çevirmenler Emrah İmre ve Begüm Kovulmaz ile öğretim üyesi ve çevirmenler Lale Özcan ve Ayşe Ece’den oluşuyor. 2015-25 yılları arasında seçici kurulda başkan olarak görev yapan Doğan Hızlan da onursal başkan olarak çalışmalara destek veriyor.

“Çeviri hayatımın 25. senesinde böyle bir nişan almak beni mutlu etti”

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada “İKSV olarak, düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra farklı disiplinlerde yaratıcı alanda çalışanları destekleyen, kültürel yaşamı zenginleştiren programlar yürütüyoruz. Bugün 11. kez sunacağımız Talât Sait Halman Çeviri Ödülü de vakfımızın bu yöndeki çabalarının önemli bir parçası. Bu ödülle hem Talât Sait Halman'ın anısını yaşatıyor hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Yetenekleri ve özgün yaklaşımlarıyla edebiyat birikimimize katkıda bulunan, diller arasında köprüler kuran başarılı çevirmenleri destekleyebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Çevirmen Elif Ersavcı ise “İKSV’ye, seçici kurul üyelerine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu sene çeviri hayatımın 25. senesi, özellikle bu sene böyle bir nişan almak beni gerçekten mutlu etti,” diye konuştu.