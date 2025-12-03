2025 son beş ayı için ücretlere yansıyacak enflasyon farkı: SSK/Bağkurlular'a yüzde 11,2, SGKliler'e yüzde 17,55

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım 2025 enflasyon verilerini açıklaması sonrasında ocak 2026'da memur maaş zammına ilişkin hesaplama esasları belli oldu.

Enflasyona bağlı tahmini artışlar

Buna göre kasımda TÜFE aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak belirlendi. Bu saptamaya dayalı olarak temmuz–kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı işçi ve memurlar ve emekliler için şöyle oluşuyor:

SSK/Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 11,20 artış,





Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte, yüzde 17,55 artış.

Yüzde 17,55’lik oran “5 aylık enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı” üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama aralığına göre, ocak 2026'da maaşlara yansıyacak nihai zam oranı aralık enflasyonuna bağlı olacak.

Resmi duyurular aralık verilerinin netleşmesinden sonra yapılacak.

Şimdiden netleşen/tahmin edilen oranlar

Bazı medya kaynakları, “4 aylık/tahmini enflasyon farkına göre” ocak 2026 için aşağıdaki net maaş tahminlerini veriyor:

Öğretmen (9/1) ~ 60.077 TL Hemşire (9/1) ~ 63.688 TL Polis (9/1) ~ 73.882 TL Bekçi (9/1) ~ 65.408 TL Psikolog (9/1) ~ 64.717 TL Mühendis (4/1) ~ 81.332 TL Avukat (4/1 — kamu görevlisi) ~ 77.173 TL Profesör (1/1) ~108.932 TL

Bu rakamlar hâlâ “tahmin” niteliğinde; hak sahiplerinin aylıklarına yansıması muhtemel yaklaşık artışları ifade ediyor. Kesinlik kazanması için aralık 2025 TÜFE verisi ve resmi tablo açıklaması gerekiyor.

(AEK)