Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 19:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 21:08
2 dk Okuma

KASIM TÜFE AÇIKLAMASI SONRASINDA

2025 son beş ayı için ücretlere yansıyacak enflasyon farkı: SSK/Bağkurlular'a yüzde 11,2, SGKliler'e yüzde 17,55

TÜİK'nin açıkladığı kasım TÜFE artışları üzerinden ocak 2016'da uygulanacak 2015 ikinci yarı enflasyon farkı son beş ay SSK ve Bağkurlular için yüzde 11,2; SGK'lilar için enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı yüzde 17,55 hesaplandı. Kesin artış aralık TÜFE oranı sonrası belli olacak.

BİA Haber Merkezi

Konya, Selçuk'ta pazar yeri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım 2025 enflasyon verilerini açıklaması sonrasında ocak 2026'da memur maaş zammına ilişkin hesaplama esasları belli oldu.

Enflasyona bağlı tahmini artışlar

Buna göre kasımda TÜFE aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak belirlendi. Bu saptamaya  dayalı olarak temmuz–kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı işçi ve memurlar ve emekliler için şöyle oluşuyor:

  • SSK/Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 11,20 artış,  

  • Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte, yüzde 17,55 artış.

Yüzde 17,55’lik oran “5 aylık enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı” üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama aralığına göre, ocak 2026'da maaşlara yansıyacak nihai zam oranı aralık enflasyonuna bağlı olacak.

Resmi duyurular aralık verilerinin netleşmesinden sonra yapılacak.

Şimdiden netleşen/tahmin edilen oranlar

Bazı medya kaynakları, “4 aylık/tahmini enflasyon farkına göre” ocak 2026 için aşağıdaki net maaş tahminlerini veriyor:

Öğretmen (9/1)~ 60.077 TL
Hemşire (9/1)~ 63.688 TL
Polis (9/1)~ 73.882 TL
Bekçi (9/1)~ 65.408 TL
Psikolog (9/1)~ 64.717 TL
Mühendis (4/1)~ 81.332 TL
Avukat (4/1 — kamu görevlisi)~ 77.173 TL
Profesör (1/1)~108.932 TL

Bu rakamlar hâlâ “tahmin” niteliğinde; hak sahiplerinin aylıklarına yansıması muhtemel yaklaşık artışları ifade ediyor. Kesinlik kazanması için aralık 2025 TÜFE verisi ve resmi tablo açıklaması gerekiyor.

(AEK)

İstanbul
Ekonomi emek siyaset tüfe TÜİK
