2025 Romanların Entegrasyonu Ödülü Şişli Belediyesi ve Tugay Aslım'ın oldu

AB tarafından bu yıl altıncısı verilen Batı Balkanlar ve Türkiye'de Romanların Entegrasyonu Ödülü’nü almaya hak kazanan 15 kişi ve kurum, Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Bu yıl ödül, Romanların eğitim yoluyla entegrasyonunu teşvik eden başarılı çalışmalara verildi.

Türkiye'den birincilik Şişli Belediyesi'ne

Türkiye'den Birincilik Ödülü'ne 19 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen darbe sırasında Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak, yerine kayyım atanan Şişli Belediyesi değer görüldü, ikincilik ödülüyse Gürce Sosyal Etki ve Sosyal Fayda Tasarımı'nın içerik geliştirme ve araştırma ekibinde gönüllü olarak çalışan ve "Roman mahallesinden Avrupa Parlamentosu'na uzanan" deneyimlerini paylaşarak dikkat çeken Tugay Aslım'ın oldu.

Ödül töreni 2025 AB Roman Haftası (7-10 Nisan) etkinlikleri kapsamında 10 Nisan'da, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Concert Noble salonunda gerçekleştirildi.

Batı Balkanlar ve Türkiye'de Romanların Entegrasyonu Ödülü

Bu ödül, Romanların AB genişleme sürecinin önemli bir parçası olmakla birlikte çoğu zaman toplumun en kırılgan kesimlerinden biri olduğuna ilişkin farkındalığın yaratılması amacıyla veriliyor.

Avrupa Komisyonunun bu durumla mücadele etmek ve Romanların ülkelere entegrasyonunu destekleyen çözümler geliştirme çabaları kapsamında verilen ödül bu alanda ilerlemenin mümkün olduğuna dair bir gösterge işlevi de görüyor.

Ödül öte yandan ona değer görülenlerin, Romanların toplumun birer üyesi olarak potansiyelinin tamamını harekete geçirecek şekilde güçlendirilmesi konusundaki kararlılığının da tescil edilmesini sağlıyor.

2025 ödülü toplumsal, ekonomik, çevresel, siyasal ve sağlık alanındaki değişimler ve krizler karşısında Roman topluluklarının dayanıklılığının artırılmasında eğitimin önemli bir itici güç olarak taşıdığı değere dikkat çekiyor.

Arka plan AB Komisyonunun verdiği Batı Balkanlar ve Türkiye'de Romanların Entegrasyonu Ödülü 2014'te AB'nin genişleme ortağı olan ülkelerde Romanların entegrasyonunun önemini vurgulamak amacıyla tesis edilmişti. Dereceye giren sivil toplum kuruluşlarına, Romanların eğitimi alanındaki çalışmalarına katkı sunması amacıyla birincilik ödülü olarak 8 bin, ikincilik ödülü olarak da 5 bin Avro ödül verildi. Özel sektör ve kamu sektöründen dereceye girenlere ise aynî ödüller sunuldu. Verdikleri üstün katkıların takdir edildiğinin bir nişanesi olarak ödül sahipleri Brüksel'e bir çalışma ziyareti, bir kupa ve bir diplomayla ödüllendirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreninde, Batı Balkanlar ve Türkiye'den toplam 100 başvuru ve aday arasından 15'i ödüle layık görüldü.

(AEK)