ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 12:10
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 13:18
2 dk Okuma

2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu

Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunması ve “diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçiş mücadelesi” gerekçesiyle ödülü Machado’ya verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu
Fotoğraf: Wikimedia

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuelalı siyasetçi ve endüstri mühendisi María Corina Machado’ya verildi.

Nobel Komitesi, sosyal medya paltformu X’ten yaptığı açıklamada “Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle María Corina Machado’ya vermeye karar verdi,” dedi.

Nobel Barış Komitesi, açıklamasında ayrıca “Súmate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu,” ifadelerini kullanarak Machado’nun, Venezuela’daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret etti.

👉 2024 Nobel Barış Ödülü’nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.

María Corina Machado hakkında

Siyasetçi ve endüstri mühendisi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun liderliğindeki hükümete karşı çıkan muhalefet figürü. Maduro yönetimini otoriter ve demokratik hakları ihlal eden bir yapı olarak görüyor.

2013 yılında kurduğu ve 2014’te hükümet tarafından görevden alındığı liberal parti Vente Venezuela’nın lideri.

1992’de Karakas’taki evsiz çocuklara destek veren Atenea Vakfı’nı kurdu.

2010-2015 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde Miranda bölgesini temsil etti ve en yüksek oy oranıyla seçilen milletvekili oldu. Siyasete 2002’de, seçimlerin şeffaflığını izlemek amacıyla kurduğu Súmate adlı sivil toplum kuruluşuyla adım attı.

2012 başkanlık seçimlerinde adaylığı reddedildi, 2014’te hükümet karşıtı protestolara öncülük etti. 2019’da geçici başkan Juan Guaidó’nun seçim çağrısını destekledi; ancak hükümet baskıları nedeniyle zorluklar yaşadı. 2023’te 15 yıl süreyle kamu görevinden men edildi, 2024 ön seçimlerinde tekrar aday gösterildi ve Edmundo González’i destekledi.

2024’te Avrupa Parlamentosu tarafından Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü ile onurlandırıldı, 2025’te Time Dergisi tarafından Dünyanın En Etkili 100 İnsanı arasında gösterildi.

Son olarak, 9 Ocak 2025’te Karakas’ta hükümet karşıtı bir protestodan ayrılırken, konvoyu güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve gözaltına alındı.

1967 doğumlu.

Kaynak: The Nobel Prize kurumsal internet sitesi, Associated Press, Al Jazeera.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
María Corina Machado Nobel Barış Ödülü Venezueala 2025 Nobel Ödülleri
ilgili haberler
HAVA VE SU KİRLETİCİLERİNİ AYRIŞTIRAN YENİ BİR YÖNTEM
2025 Nobel Kimya Ödülü, Kitagawa, Robson ve Yaghi'ye
8 Ekim 2025
/haber/2025-nobel-kimya-odulu-kitagawa-robson-ve-yaghi-ye-312377
2025 NOBEL HAFTASI BAŞLADI
Nobel "Fizyoloji veya Tıp Ödülü" bağışıklık çalışmaları için Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'ye verildi
7 Ekim 2025
/haber/nobel-fizyoloji-veya-tip-odulu-bagisiklik-calismalari-icin-brunkow-ramsdell-ve-sakaguchi-ye-verildi-312346
Nobel ödüllü 77 isimden Trump’ın Sağlık Bakanına tepki
10 Aralık 2024
/haber/nobel-odullu-77-isimden-trumpin-saglik-bakanina-tepki-302561
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Acemoğlu, Johnson ve Robinson kazandı
14 Ekim 2024
/haber/2024-nobel-ekonomi-odulu-nu-acemoglu-johnson-ve-robinson-kazandi-300714
EŞİTSİZLİK VE AYRIMCILIĞIN GÖLGESİNDEKİ ÖDÜLLER
Nobel ödülleri bilimde çeşitliliğin hakkını vermekten hala uzak
9 Ekim 2024
/haber/nobel-odulleri-bilimde-cesitliligin-hakkini-vermekten-hala-uzak-300571
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
HAVA VE SU KİRLETİCİLERİNİ AYRIŞTIRAN YENİ BİR YÖNTEM
2025 Nobel Kimya Ödülü, Kitagawa, Robson ve Yaghi'ye
8 Ekim 2025
/haber/2025-nobel-kimya-odulu-kitagawa-robson-ve-yaghi-ye-312377
2025 NOBEL HAFTASI BAŞLADI
Nobel "Fizyoloji veya Tıp Ödülü" bağışıklık çalışmaları için Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'ye verildi
7 Ekim 2025
/haber/nobel-fizyoloji-veya-tip-odulu-bagisiklik-calismalari-icin-brunkow-ramsdell-ve-sakaguchi-ye-verildi-312346
Nobel ödüllü 77 isimden Trump’ın Sağlık Bakanına tepki
10 Aralık 2024
/haber/nobel-odullu-77-isimden-trumpin-saglik-bakanina-tepki-302561
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Acemoğlu, Johnson ve Robinson kazandı
14 Ekim 2024
/haber/2024-nobel-ekonomi-odulu-nu-acemoglu-johnson-ve-robinson-kazandi-300714
EŞİTSİZLİK VE AYRIMCILIĞIN GÖLGESİNDEKİ ÖDÜLLER
Nobel ödülleri bilimde çeşitliliğin hakkını vermekten hala uzak
9 Ekim 2024
/haber/nobel-odulleri-bilimde-cesitliligin-hakkini-vermekten-hala-uzak-300571
Sayfa Başına Git