2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuelalı siyasetçi ve endüstri mühendisi María Corina Machado’ya verildi.

Nobel Komitesi, sosyal medya paltformu X’ten yaptığı açıklamada “Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle María Corina Machado’ya vermeye karar verdi,” dedi.

Nobel Barış Komitesi, açıklamasında ayrıca “Súmate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu,” ifadelerini kullanarak Machado’nun, Venezuela’daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret etti.

👉 2024 Nobel Barış Ödülü’nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.

