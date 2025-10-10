2025 Nobel Barış Ödülü María Corina Machado'nun oldu

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuelalı siyasetçi ve endüstri mühendisi María Corina Machado’ya verildi.
Nobel Komitesi, sosyal medya paltformu X’ten yaptığı açıklamada “Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle María Corina Machado’ya vermeye karar verdi,” dedi.
Nobel Barış Komitesi, açıklamasında ayrıca “Súmate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu,” ifadelerini kullanarak Machado’nun, Venezuela’daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret etti.
👉 2024 Nobel Barış Ödülü’nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
María Corina Machado hakkında
Siyasetçi ve endüstri mühendisi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun liderliğindeki hükümete karşı çıkan muhalefet figürü. Maduro yönetimini otoriter ve demokratik hakları ihlal eden bir yapı olarak görüyor.
2013 yılında kurduğu ve 2014’te hükümet tarafından görevden alındığı liberal parti Vente Venezuela’nın lideri.
1992’de Karakas’taki evsiz çocuklara destek veren Atenea Vakfı’nı kurdu.
2010-2015 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde Miranda bölgesini temsil etti ve en yüksek oy oranıyla seçilen milletvekili oldu. Siyasete 2002’de, seçimlerin şeffaflığını izlemek amacıyla kurduğu Súmate adlı sivil toplum kuruluşuyla adım attı.
2012 başkanlık seçimlerinde adaylığı reddedildi, 2014’te hükümet karşıtı protestolara öncülük etti. 2019’da geçici başkan Juan Guaidó’nun seçim çağrısını destekledi; ancak hükümet baskıları nedeniyle zorluklar yaşadı. 2023’te 15 yıl süreyle kamu görevinden men edildi, 2024 ön seçimlerinde tekrar aday gösterildi ve Edmundo González’i destekledi.
2024’te Avrupa Parlamentosu tarafından Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü ile onurlandırıldı, 2025’te Time Dergisi tarafından Dünyanın En Etkili 100 İnsanı arasında gösterildi.
Son olarak, 9 Ocak 2025’te Karakas’ta hükümet karşıtı bir protestodan ayrılırken, konvoyu güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve gözaltına alındı.
1967 doğumlu.
Kaynak: The Nobel Prize kurumsal internet sitesi, Associated Press, Al Jazeera.
(TY)