2024 YKS tarihi açıklandı

YKS, 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Sınav başvuruları 1-26 Şubat'ta alınacak. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 sınav takvimini açıkladı.

Takvime göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Sınav başvuruları 1-26 Şubat'ta alınacak. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak.

Ersoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak."

(RT)