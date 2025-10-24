2024 yılının "Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri" açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Verilere göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla değişmeyerek yüzde 2 oldu. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak açıklandı.

Üniversite türü ve burs durumuna göre beyin göçü oranı, 2024

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 1,7 iken, 2024 yılında değişmeyerek aynı kaldı. Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 4,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,3’e geriledi.

Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2024 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,3 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlendi.

Yükseköğretim mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre beyin göçü oranı, 2024

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları; yüzde 6,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat ve yüzde 2,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu.

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları; yüzde 15 ile moleküler biyoloji ve genetik, yüzde 10,8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9,6 ile elektronik mühendisliği, yüzde 9,5 ile matematik mühendisliği ve yüzde 9,4 ile biyomühendislik oldu.

Mezunlar en çok nereye göç ediyor?

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla yüzde 19,6 ile ABD, yüzde 19,4 ile Almanya ve yüzde 11,3 ile Birleşik Krallık oldu.

Yükseköğretim mezunlarının göç ettikleri ülke dağılımı, 2024

ABD’ye göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Almanya ve Birleşik Krallık’ı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.

Öğrenim diline göre mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde ise Fransızca eğitim alan mezunlar yüzde 9,9 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu. Fransızcayı, İngilizce, Almanca ve Rusça takip etti.

Bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)