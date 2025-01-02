‘2024 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sonuçlandı

2024 yılında meydana gelen ve Avlaremoz’un “Afedersin Antisemit” köşesinde yer alan antisemit vakalardan on ikisini derlediği anket, katılımcıların oylarıyla, 31 Aralık 2024 itibarıyla sonuçlandı.
Avlaremoz, anket ile ilgili şöyle dedi:
“İnanıyoruz ki, hatırladıkça ve hatırlattıkça antisemitizmi geriletmek mümkün olacak. Gelenek haline gelen ‘Yılın En Antisemit Vakası’ anketlerini, çeşitli antisemit vakaları birbiriyle yarıştırmaktan ziyade, bu konuda bir farkındalık yaratmak ve üzerinden çok uzun zaman geçmemiş olsa da unuttuğumuz ırkçı olayları hatırlamak için hazırlıyoruz. Bir yıl içerisinde yaşanan antisemit vakalar için hazırladığımız anketin sonuçları aşağıdaki gibidir:
- Yüzde 19.2 Çocuğuna “Yahudileri öldürmeyi” öğretip sosyal medyada paylaşan baba.
- Yüzde 18.5 İstanbul’da Adolf Hitler’in ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıtılması.
- Yüzde 15.9 İzmir’deki Sinyora ve Algazi Sinagoglarına saldırı.
- Yüzde 11.3 İsrail’i boykot edeceğine Türkiye vatandaşı olan Yahudilerin sadece Yahudi olduğu için hedef gösterilmesi.
- Yüzde 9.9 Türkiye Gazetesi’nin 4 bin Türkiyeli Yahudinin Gazze’de savaştığına dair yalan haberi.
- Yüzde 7.3 Abdurrahman Uzun komplo teorileriyle Türkiye’deki sinagogları hedef aldı.
- Yüzde 7.3 Yeni Şafak gazetesinin Kan İftirası haberi.
2024 yılında yaşanan antisemit olayların aksine 2025’te antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatımızda yer bulmadığı bir yıl dileriz.”
Avlaremoz hakkında
Adını Judeo-Espanyol dilinden alan Avlaremoz, “Kayades”* yaklaşımına bir karşılık olarak “Avlaremoz!”, yani “Konuşalım!” çağrısıyla yola çıktı.
Platform, antisemitizmle mücadele etmek ve Türkiye’de Yahudilerin tarihi, kültürü ve karşılaştıkları ayrımcılıklara dair farkındalık yaratmak amacıyla kuruldu. Yahudi olan/olmayan ya da kendini bu topluluğun bir parçası olarak tanımlayan bir grup insanın katkılarıyla hayat buldu.
Amacı, Yahudi kültürünün ve tarihinin görünürlüğünü artırırken, antisemitizme karşı daha güçlü bir toplumsal tutum geliştirilmesine katkı sağlamak.
* Kayades: Judeo-Espanyol’da “susmak, karışmamak, görünür olmamak” anlamında kullanılan bir deyim. (TY)