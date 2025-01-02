‘2024 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sonuçlandı

2024 yılında meydana gelen ve Avlaremoz’un “Afedersin Antisemit” köşesinde yer alan antisemit vakalardan on ikisini derlediği anket, katılımcıların oylarıyla, 31 Aralık 2024 itibarıyla sonuçlandı.

Antisemitizm, Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık. Bu tür pozisyonlara sahip kişilere de antisemit deniyor. Antisemitizm, bir ırkçılık biçimi olarak kabul ediliyor.

Avlaremoz, anket ile ilgili şöyle dedi:

“İnanıyoruz ki, hatırladıkça ve hatırlattıkça antisemitizmi geriletmek mümkün olacak. Gelenek haline gelen ‘Yılın En Antisemit Vakası’ anketlerini, çeşitli antisemit vakaları birbiriyle yarıştırmaktan ziyade, bu konuda bir farkındalık yaratmak ve üzerinden çok uzun zaman geçmemiş olsa da unuttuğumuz ırkçı olayları hatırlamak için hazırlıyoruz. Bir yıl içerisinde yaşanan antisemit vakalar için hazırladığımız anketin sonuçları aşağıdaki gibidir:

2024 yılında yaşanan antisemit olayların aksine 2025’te antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatımızda yer bulmadığı bir yıl dileriz.”