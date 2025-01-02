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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 10:36
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 12:18
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‘2024 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sonuçlandı

Avlaremoz, Filistin-İsrail Savaşı’nın etkisiyle Türkiye’de de artan Yahudilere yönelik ayrımcı vakaları derledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘2024 Yılının En Antisemit Vakası’ anketi sonuçlandı
Yahudi kültürü, dini ve tarihinin önemli bir sembolü olan Davud Yıldızı, Görsel: Canva

2024 yılında meydana gelen ve Avlaremoz’un “Afedersin Antisemit” köşesinde yer alan antisemit vakalardan on ikisini derlediği anket, katılımcıların oylarıyla, 31 Aralık 2024 itibarıyla sonuçlandı.

Antisemitizm, Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık. Bu tür pozisyonlara sahip kişilere de antisemit deniyor. Antisemitizm, bir ırkçılık biçimi olarak kabul ediliyor.

Avlaremoz, anket ile ilgili şöyle dedi:

“İnanıyoruz ki, hatırladıkça ve hatırlattıkça antisemitizmi geriletmek mümkün olacak. Gelenek haline gelen ‘Yılın En Antisemit Vakası’ anketlerini, çeşitli antisemit vakaları birbiriyle yarıştırmaktan ziyade, bu konuda bir farkındalık yaratmak ve üzerinden çok uzun zaman geçmemiş olsa da unuttuğumuz ırkçı olayları hatırlamak için hazırlıyoruz. Bir yıl içerisinde yaşanan antisemit vakalar için hazırladığımız anketin sonuçları aşağıdaki gibidir:

  1. Yüzde 19.2 Çocuğuna “Yahudileri öldürmeyi” öğretip sosyal medyada paylaşan baba.
  2. Yüzde 18.5 İstanbul’da Adolf Hitler’in ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıtılması.
  3. Yüzde 15.9 İzmir’deki Sinyora ve Algazi Sinagoglarına saldırı.
  4. Yüzde 11.3 İsrail’i boykot edeceğine Türkiye vatandaşı olan Yahudilerin sadece Yahudi olduğu için hedef gösterilmesi.
  5. Yüzde 9.9 Türkiye Gazetesi’nin 4 bin Türkiyeli Yahudinin Gazze’de savaştığına dair yalan haberi.
  6. Yüzde 7.3 Abdurrahman Uzun komplo teorileriyle Türkiye’deki sinagogları hedef aldı.
  7. Yüzde 7.3 Yeni Şafak gazetesinin Kan İftirası haberi.

2024 yılında yaşanan antisemit olayların aksine 2025’te antisemitizmden uzak, nefret söylemlerinin hayatımızda yer bulmadığı bir yıl dileriz.”

Avlaremoz hakkında

Adını Judeo-Espanyol dilinden alan Avlaremoz, “Kayades”* yaklaşımına bir karşılık olarak “Avlaremoz!”, yani “Konuşalım!” çağrısıyla yola çıktı.

Platform, antisemitizmle mücadele etmek ve Türkiye’de Yahudilerin tarihi, kültürü ve karşılaştıkları ayrımcılıklara dair farkındalık yaratmak amacıyla kuruldu. Yahudi olan/olmayan ya da kendini bu topluluğun bir parçası olarak tanımlayan bir grup insanın katkılarıyla hayat buldu.

Amacı, Yahudi kültürünün ve tarihinin görünürlüğünü artırırken, antisemitizme karşı daha güçlü bir toplumsal tutum geliştirilmesine katkı sağlamak.

* Kayades: Judeo-Espanyol’da “susmak, karışmamak, görünür olmamak” anlamında kullanılan bir deyim. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
antisemitizm Avlaremoz Yahudi düşmanlığı Filistin-İsrail Savaşı
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