ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 12:35
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 12:45
2 dk Okuma

2024 yılında Türkiye’de 1257 aşırı hava olayı görüldü

2024, 1940 yılından bu yana en fazla aşırı hava olayının yaşandığı ikinci yıl oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2024 yılında Türkiye’de 1257 aşırı hava olayı görüldü
Fotoğraf: Canva

İklim kriziyle birlikte sayısı ve şiddeti artan aşırı hava olayları, 2024 yılında da devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl 1257 aşırı hava olayı kaydedildi. 2024, 1940’tan bu yana en çok aşırı hava olayı görülen ikinci yıl oldu. Son dört yıldır 1000’in, son iki yıldır ise 1200’ün üzerinde aşırı hava olayı yaşandı.

Dünyada kayda geçen en sıcak yıl olan 2024’te ortalama sıcaklık, 1991-2020 yılları ortalamasının 1,7 derece üzerine çıkarak 15,6 derece oldu. Geçen yıl, kış ve yaz mevsimleri de kayıtlara geçen en sıcak dönemlerdi.

Türkiye’de 2024’teki aşırı hava olaylarının yüzde 35’i şiddetli yağış ve sellerden kaynaklanırken, yüzde 20’si fırtına, yüzde 18’i dolu, yüzde 9’u kar yağışı nedeniyle yaşandı. Yıldırım düşmesinin payı yüzde 8, hortumların payı ise yüzde 2 oldu.

“Fosil yakıtlardan vazgeçilmeli”

Ekosfer Derneği’nin aktardığına göre, derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik, alınacak önlemleri şöyle anlattı:

“Geçen yıl iklim krizinin etkilerini hem sıcaklık artışı hem de aşırı hava olaylarıyla hissettik. Daha da önemlisi bu olayların doğrudan can ve mal kaybına neden olduğuna üzülerek tanıklık ettik. İzmir’deki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı, Antalya’da sel nedeniyle alt geçitte mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Amasya’da yıldırım nedeniyle 76 koyun yaşamını yitirdi. İklim kriziyle şiddetini ve sıklığını artıran bu olaylar, altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması nedeniyle daha can yakıcı olmaya başladı.

“Alınacak en büyük önlem, hepimizin bildiği gibi iklimi değiştiren sera gazı emisyonlarının başlıca kaynağı fosil yakıtları (petrol, kömür ve gaz) kullanmaktan vazgeçmek. Enerjiyi daha akıllıca kullanıp, tüketimi azaltır, aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını artırırsak, Türkiye’nin ciddi miktarlara ulaşan sera gazı salımını azaltabiliriz.”

Aşırı hava olayı, normal hava koşullarının dışında, şiddetli ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen hava olaylarını ifade eder. Aşırı hava olayları arasında şiddetli yağışlar, seller, fırtınalar, dolu, kar fırtınaları, sıcak hava dalgaları, aşırı soğuklar, hortumlar ve yıldırım düşmesi gibi olaylar yer alır. (TY)
Haber Yeri
İstanbul
sıcaklık rekorları ekosfer derneği iklim krizi
ilgili haberler
ISI SANAYİ ÖNCESİ DÖNEME GÖRE 1,75 °C ARTTI
Ocak 2025 tarihsel kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu
6 Şubat 2025
/haber/ocak-2025-tarihsel-kayitlara-gecen-en-sicak-ocak-ayi-oldu-304343
2024'ün en sıcak yıl olacağı öngörüsü kesinleşti
9 Aralık 2024
/haber/2024-un-en-sicak-yil-olacagi-ongorusu-kesinlesti-302525
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2024 kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda
11 Kasım 2024
/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-2024-kayitlardaki-en-sicak-yil-olma-yolunda-301667
Dünya genelinde en sıcak nisan ayı yaşandı
15 Mayıs 2024
/haber/dunya-genelinde-en-sicak-nisan-ayi-yasandi-295422
Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı
7 Mayıs 2024
/haber/guney-kore-son-51-yilin-en-sicak-nisan-ayini-yasadi-295048
“Sıcaklık rekoru” kırıldı
16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
“Temmuz, belki de son 120 bin yılın en sıcak ayı”
27 Temmuz 2023
/haber/temmuz-belki-de-son-120-bin-yilin-en-sicak-ayi-282079
En az 8 Avrupa ülkesinde en sıcak ocak ayı: "Gelecekten küçük bir enstantane"
3 Ocak 2023
/haber/en-az-8-avrupa-ulkesinde-en-sicak-ocak-ayi-gelecekten-kucuk-bir-enstantane-272307
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ISI SANAYİ ÖNCESİ DÖNEME GÖRE 1,75 °C ARTTI
Ocak 2025 tarihsel kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu
6 Şubat 2025
/haber/ocak-2025-tarihsel-kayitlara-gecen-en-sicak-ocak-ayi-oldu-304343
2024'ün en sıcak yıl olacağı öngörüsü kesinleşti
9 Aralık 2024
/haber/2024-un-en-sicak-yil-olacagi-ongorusu-kesinlesti-302525
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2024 kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda
11 Kasım 2024
/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-2024-kayitlardaki-en-sicak-yil-olma-yolunda-301667
Dünya genelinde en sıcak nisan ayı yaşandı
15 Mayıs 2024
/haber/dunya-genelinde-en-sicak-nisan-ayi-yasandi-295422
Güney Kore, son 51 yılın en sıcak nisan ayını yaşadı
7 Mayıs 2024
/haber/guney-kore-son-51-yilin-en-sicak-nisan-ayini-yasadi-295048
“Sıcaklık rekoru” kırıldı
16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
“Temmuz, belki de son 120 bin yılın en sıcak ayı”
27 Temmuz 2023
/haber/temmuz-belki-de-son-120-bin-yilin-en-sicak-ayi-282079
En az 8 Avrupa ülkesinde en sıcak ocak ayı: "Gelecekten küçük bir enstantane"
3 Ocak 2023
/haber/en-az-8-avrupa-ulkesinde-en-sicak-ocak-ayi-gelecekten-kucuk-bir-enstantane-272307
Sayfa Başına Git