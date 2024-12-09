2024 yılında en çok ihlal cezaevlerinde yaşandı: Çok ciddi bir kriz var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla kendisine yapılan hak ihlali başvurularını açıkladı.

Gergerlioğlu, sadece 2024 yılında "Yurttaş İletişim Formuna" 1700 hak ihlali başvurusu yapıldığını belirtti.

Başvuruların ilk sırasında 194 başvuru ile “Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlalleri” yer aldı. 191 başvuru ile “hayvan hakları” ihlalleri ikinci sırada, 164 başvuruyla “sağlık hakkı” üçüncü sırada yer buldu.

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Başvuruların ilk onu ise şöyle sıralandı: Yaşam koşulları – ekonomik sorunlar (141 başvuru), ayrımcılık yasağı (104 başvuru), çocuk hakları (103 başvuru), eğitim hakkı (102 başvuru), engelli hakları (72 başvuru), OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile İhlal Edilen Haklar (61 başvuru), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hakları (38 başvuru).

İhlallerin içeriğine de değinen Gergerlioğlu, cezaevlerindeki insan hakları ihlallerinin, ilk sırasında “sağlık hizmetlerine erişimin”, “cezaevi koşullarının kötü durumu” ve “ayrımcı muameleler”in yer aldığını belirtti.

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"Yasa, ihlalleri artırdı"

Hayvan hakları ihlallerine ilişkin ise; barınaklarda yaşanan şiddet ve katliamların başvuruların ilk sırasında yer aldığı ifade edildi. Kamuoyunda “Hayvan Katliam Yasası” olarak bilinen yasasın Meclis’ten geçmesinin ardından ihlallerin çoğaldığı vurgulandı.

Çocuk haklarında yapılan 103 başvuruda da çocukların özellikle afet veya diğer kriz durumlarında hak ihlallerine maruz bırakıldığı belirtildi.

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"Cezaevinde 11 ayda 709 ölüm yaşandı"

Rapordaki verileri değerlendiren Gergerlioğlu, şunları söyledi: "2024 yılında gelen bu başvurular, ülkede temel haklara erişimde yaşanan zorlukları ve hukuki eksiklikleri çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Cezaevinde 194 hak ihlali başvurusu ve Bakan’ın açıkladığı cezaevinde 11 ayda 709 ölüm, cezaevlerinde yaşanan çok ciddi bir krizin göstergesidir. Her bir mahpusun insan onuruna yakışır koşullarda yaşaması gerekiyor. Çocuklardan hayvanlara, eğitimden sağlığa kadar hak ihlalleriyle ilgili gelen başvurular ülkedeki sistematik sorunların derinliğini ortaya koyuyor. Yetkililerin bu ihlalleri sona erdirmek için acil önlemler alıp, hesap verebilir bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor."

(RT)