Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in kayıtlarını donduran üniversite öğrencilerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Başevirgen 25 Eylül’de Meclis Başkanlığına sunduğu önergede yükseköğretim istatistiklerini sordu.

Önergede, 2024 yılında üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı, şehir dışında üniversite kazanan öğrenci sayısı ve ve son beş yılda kaydını donduran öğrenci sayısına dair bilgi istendi.

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Başevirgen’in önergesine Yükseköğretim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı imzasıyla yanıt verildi.

Son 5 yılda toplam 324 bin 821 üniversite öğrencinin öğrenimini dondurduğu ifade edildi.

2024 yılında bir yükseköğretim programına yerleşip ancak kayıt yaptıramayan öğrenci sayısına cevap verilmedi.

1 milyon 180 bin 192 öğrencinin ise şehir dışında üniversite kazandığını belirtildi.

Verilere göre; 2019 yılında 45 bin 382, 2020 yılında 47 bin 302, 2021 yılında 37 bin 565, 2022 yılında 63 bin 612, 2023 yılında 74 bin 851, 2024 yılında 56 bin 107 öğrenci kaydını dondurdu.

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Başevirgen'in Bakanlığı yönelttiği sorular şöyle:

2024 yılında üniversite eğitimi almaya hak kazanmış kaç öğrenci üniversiteye kayıt

yaptırmamıştır?

yaptırmamıştır? Kaç öğrenci ikametleri dışında bir şehirde üniversite eğitimi almaya hak

kazanmıştır?

kazanmıştır? Son 5 yıllık periyotta yıllara göre üniversite okumaya hak kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenci

sayısı kaçtır?

sayısı kaçtır? Son 5 yılda yıllara göre belirtilmek üzere eğitimini donduran öğrenci sayısı nedir?

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Üç yılda 878 bin 909 öğrenci üniversiteyi bıraktı

Öte yandan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) ağustos ayında açıkladığı verilere göre; 2023’de 149 bin 909, 2022’de 389 bin 564, 2021’de 338 bin 926, toplamda ise 878 bin 909 öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

(RT)