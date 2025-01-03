2024, Türkiye'deki gazeteciler için nasıl geçti?

Video: Murat Bay

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, 2024 yılında iktidarın gazetecilere yönelik baskı politikalarında belirgin bir strateji değişikliğine gittiğini vurguladı.

Kitlesel tutuklamaların azalmasına karşın, öne çıkan isimlerin hedef alındığını ve bu kişilerin adli kontrol uygulamalarıyla etkisizleştirilmeye çalışıldığını ifade eden Önderoğlu’na göre, bu yöntemler hem basın özgürlüğünü hem de kamuoyunun haber alma hakkını ciddi biçimde zedeledi.

Erol Önderoğlu, 2024 yılında medya ve gazeteciler üzerindeki sistematik sansür ve baskı politikalarının seyrini, tehdit ve cezasızlık sarmalında iktidar ve ortaklarının rolünü, dezenformasyon yasasının etkilerini ve ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin olası sonuçlarını bianet’e anlattı.

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(VC)

Bu video, Oslo Metropolitan Üniversitesi Gazetecilik ve Uluslararası Medya Merkezi (OsloMet-JMIC) finansal desteği ile üretilmiştir. Videonun içeriğinden yalnızca IPS İletişim Vakfı/bianet sorumludur ve hiçbir şekilde OsloMet-JMIC’in görüşlerini yansıtmamaktadır.