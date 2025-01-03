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MEDYA
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 14:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 15:03
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2024, Türkiye'deki gazeteciler için nasıl geçti?

2024’te gazetecilere yönelik adli kontrol uygulamalarının ve baskı politikalarının derinleştiğini belirten RSF Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, gazetecilerin 2025 yılında da haklarını savunmak için sokakta olmaya devam edeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Video: Murat Bay

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, 2024 yılında iktidarın gazetecilere yönelik baskı politikalarında belirgin bir strateji değişikliğine gittiğini vurguladı.

Kitlesel tutuklamaların azalmasına karşın, öne çıkan isimlerin hedef alındığını ve bu kişilerin adli kontrol uygulamalarıyla etkisizleştirilmeye çalışıldığını ifade eden Önderoğlu’na göre, bu yöntemler hem basın özgürlüğünü hem de kamuoyunun haber alma hakkını ciddi biçimde zedeledi.

Erol Önderoğlu, 2024 yılında medya ve gazeteciler üzerindeki sistematik sansür ve baskı politikalarının seyrini, tehdit ve cezasızlık sarmalında iktidar ve ortaklarının rolünü, dezenformasyon yasasının etkilerini ve ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin olası sonuçlarını bianet’e anlattı.

Haberi Savunmak
Haberi Savunmak
14 Kasım 2024

(VC)

Bu video, Oslo Metropolitan Üniversitesi Gazetecilik ve Uluslararası Medya Merkezi (OsloMet-JMIC) finansal desteği ile üretilmiştir. Videonun içeriğinden yalnızca IPS İletişim Vakfı/bianet sorumludur ve hiçbir şekilde OsloMet-JMIC’in görüşlerini yansıtmamaktadır.
Haber Yeri
İstanbul
Erol Önderoğlu türkiye'de gazetecilik ifade özgürlüğü Basın Özgürlüğü basına saldırı dezenformaasyon yasası Haberi Savunmak
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