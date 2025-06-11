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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 00:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 01:48
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291 BİN 955 YABANCI ALMANYA YURTTAŞI OLDU

2024'te Almanya yurttaşlığına geçen Türkiyelilerin sayısında yüzde 110 artış

2024'te yaklaşık 291 bin 955 kişi Almanya yurttaşı oldu. Almanya yurttaşlığına geçenlerin başında Suriyeliler geliyor. Yurttaşlık alan Rusyalıların sayısı bir yılda 6 kattan fazla, Türkiyelilerin sayısı 11 bin 790 ile 2 kattan fazla arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
2024'te Almanya yurttaşlığına geçen Türkiyelilerin sayısında yüzde 110 artış
İranlı bir göçmen Merkezi Yurttaşlığa Kabul Dairesi'ndeki kabul töreninde/dpa

Almanya Federal İstatistik Ofisince (Destatis) açıklanan sayılara göre, 2024'te, bir yıl önceye göre Almanya yurttaşlığına geçenlerin sayısında 91 bin 860 kişilik artış oldu. Bu, 2000'den bu yana yeni bir rekor oldu.

Schengen News'un haberine göre Almanya yurttaşlığı için başvuruda bulunanlar arasında ilk beş sırayı Suriyeliler, Türkiyeliler, Iraklılar,  Rusyalılar ve Afganistanlılar alıyor.

Destatis verilene göre, 2024'te Almanya yurttaşlığına sahip yabancıların yüzde 28'ini 83 bin 150 kişiyle, eski Suriye yurttaşları veya Almanya yurttaşlığına geçmekle birlikte Suriye yurttaşlığını da koruyanlar oluşturuyor.

Suriyeliler, 2024'te Almanya yurttaşlığına kabul edilenler arasında yüzde 9 ile en yüksek orana sahipti.

Suriyelileri Türkiyeliler izliyor: Türkiye yurttaşı olan 22 bin 525 kişi, 2024'te Almanya yurttaşlığına geçenlerin yüzde 8'ini, Irak yurttaşı olan 13 bin 545 kişi yüzde 5'ini, Rusya yurttaşı olan 12 bin 980 kişi yüzde 4'ünü ve Afganistanlı 10 bin 85 kişi de yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Başvuru rekorları

2023 sayılarıyla karşılaştırıldığında 2024'te, Rusya yurttaşlarının başvuru oranında  yüzde 551 artış gerçekleşti. 2023'te 1.995 Rusyalı Almanya pasaportu almışken 2024'te Almanya vatandaşlığı alan Rusya uyrukluların sayısı 12 bin 980'e yükselmişti.

Almanya yurttaşlığı alan çifte veya eski Türkiye yurttaşlarının sayısında da yüzde 110 artış oldu. 2024'te 11 bin 790 kişinin daha Almanya yurttaşlığına geçti. 

2024'te Almanya yurttaşlığına geçen Suriyelilerin sayısında da 2023'e oranla yüzde 10 artış oldu.  7 bin 665 Suriyeli daha yeni Almanya yurttaşı oldu.

Özel entegrasyon başarısı dolayısıyla yurttaşlığa kabulde artış

2024'te yurttaşlığa kabullerin yaklaşık yüzde 86'sı eş ve çocuklar üzerinden gerçekleşti. Yüzde 7'siyse, özel entegrasyon çabaları dolayısıyla daha kısa ikamet süreleri içinde gerçekleşti.

2024'te yurttaşlığa kabul sırasında Almanya'da ortalama kalış süresi 11,8 yılla önceki yıl 10,9 yıl olan kalış süresinin üzerinde gerçekleşti. Suriye uyrukluların ortalama kalış süreleri 2023'te 6,8 yılken 2024'te 7,4 yıla yükseldi. Verilere göre, vatansızların üçte birinden fazlasını oluşturan  4 bin 130 kişi 2024'te Almanya yurttaşlığı aldı.

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
Yurttaşlık almanya türkiyeliler çifte vatandaşlık
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