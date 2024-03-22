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Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 16:50
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2024 Sevinç Özgüner Ödülü gazeteci Dicle Müftüoğlu'na

İTO, Müftüoğlu’yla birlikte şair-yazar İlhan Sami Çomak ile Akbelen direnişçilerine ödül verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2024 Sevinç Özgüner Ödülü gazeteci Dicle Müftüoğlu'na

İstanbul Tabip Odası (İTO), 23 Mayıs 1980'de evine düzenlenen saldırıda öldürülen diş hekimi Sevinç Özgüner anısına her yıl verdiği ‘İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü’ne bu yıl gazeteci Dicle Müftüoğlu'nu layık gördü.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü olan Müftüoğlu, 3 Mayıs 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklandıktan sonra 10 ay hapis tutulmuştu. 29 Şubat’ta tahliye edilmişti. Müftüoğlu duyuru sonrası "Ödül tüm özgür basınındır. Hakikatte ısrar edenlerindir" dedi.

İTO, Müftüoğlu’nun yanı sıra 1994’ten beri cezaevinde olan ve adil yargılanma hakkı ihlal edilen şair-yazar İlhan Sami Çomak ile Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesine karşı mücadele eden Akbelen direnişçilerini ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, 23 Mayıs'ta İstanbul'un Cağaloğlu bölgesinde bulunan İstanbul Tabip Odası binasında gerçekleştirilecek. 

Dicle Müftüoğlu 303 gün sonra serbest
Dicle Müftüoğlu 303 gün sonra serbest
29 Şubat 2024

(HA)

Dicle Müftüoğlu ilhan sami çomak sevinç özgüner ödülü
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