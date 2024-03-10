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Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 13:16
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2024 13:21
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2024 Newrozu deklarasyonu: Zaman, Kürt ulusal birliğini sağlama zamanıdır

Bu yıl 57'si merkezi olmak üzere onlarca yerde kutlanacak olan Newroz Bayramı'nın deklarasyonu açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2024 Newrozu deklarasyonu: Zaman, Kürt ulusal birliğini sağlama zamanıdır
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Tevgera Jinên Azad (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır’da bulunan Dicle Kültür ve Sanat Derneği'nde 2024 Newrozu deklarasyonunu açıkladı. 

DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve TJA aktivisti Dilan Güvenç'in yanı sıra çok sayıda yurttaş açıklamaya katıldı. 

DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, deklarasyonunun Kürtçesini okudu.

Deklarasyonda, bu yılki Newroz kutlamalarının "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" sloganıyla yapılacağı vurgulandı.

“Abdullah Öcalan’a fiziki özgürlük”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, deklarasyon özetle şöyle:

“Mezopotamya halkları için baharın başlangıcı, yeniliğin müjdecisi olan Newroz, Kürt halkı şahsında yüz yıllardır süren bir direniş ateşine dönüşmüştür. Halkımız için yeni bir doğuşun, yaşamın ve özgür bir geleceğin kıvılcımı olan Newroz, bugün başta Ortadoğu halkları olmak üzere tüm dünya halklarının kendini içinde gördüğü, sahiplendiği ve kutladığı gün olmakla birlikte tekçi, milliyetçi ve cinsiyetçi faşist devlet zihniyetine karşı evrensel mücadeleyi temsil etmektedir. 

“Bu direniş ve inançla karşıladığımız 2024 Newroz'u, soykırım kıskacında özgürlük mücadelesi veren bizler açısından tarihi bir önemdedir. Alanları halkların kongresine çeviren ve iradesini beyan eden Kürt halkı, bu yılki Newroz’u 'Abdullah Öcalan’a fiziki özgürlük, Kürt sorununa çözüm' kampanyasının ateşine dönüştürecektir. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigması tüm dünyaya yayılan ve kabul gören Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü, aynı zamanda Kürtlerin ve tüm halkların özgürlüğüdür. 

Birlik çağrısı

“Newroz, direniş ve özgürlük olduğu kadar birliktir, bir olmadır. Dört parça Kürdistan’da ve dünyanın her yerindeki Kürtlerin yegâne talebi ve en kıymetli hayali ulusal birliktir. Ortadoğu’nun ve hatta dünyanın yeniden dizayn edildiği, riskleri ve fırsatları içinde barındıran Üçüncü Dünya Savaşı koşullarında, soykırım eşiğinde, bu birliği sağlamak, ihanete ve işbirlikçiliğe karşı durmak hepimizin sorumluluğudur; halkımıza karşı da borcumuzdur. Newroz bayrağını bugünlere taşıyan tüm kahramanlarımıza ve halkımıza sözümüz; birlik ve özgürlüktür. 

  • Zaman, tecridi kırıp Önderliğiyle özgürce yaşama zamanıdır.
  • Zaman, Kürt ulusal birliğini sağlama zamanıdır. 
  • Zaman, anadilinde kimliğine ve kültürüne sahip çıkma zamanıdır. 
  • Zaman, işgale, sömürüye ve soykırıma karşı çıkma zamanıdır. 
  • Zaman, halkların zulme karşı ortak mücadelesini yükseltme zamanıdır.
  • Zaman, direniş Newrozlarını özgürlük Newrozlarına dönüştürme zamanıdır. Newroz Pîroz Be, Newroz Pîroz Bo.” (TY)
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