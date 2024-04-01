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HABER
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 02:17
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 05:14
3 dk Okuma

2024 Mahalli İdareler Seçimi'nden akılda kalanlar

2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo pek çok ilke de yol açtı. CHP'nin elde ettiği sonuç üzerinden 1989 seçimlerine benzetilen 2024 seçiminde en akılda kalan ise 'taşıma seçmenler' oldu. 2024 seçimi sonucunda CHP, 1977'den beri ilk kez 1. parti oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2024 Mahalli İdareler Seçimi'nden akılda kalanlar
  • 2024 seçimlerinde hafızalara kazınan en önemli olay, asker ve polislerin Kürt illerinde birçok seçim bölgesine kaydırılarak toplu oy kullandırılması oldu. DEM Partilililerin ve CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun itirazı sonuç vermedi. 

'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet
KÜRT İLLERİNDE SEÇİM USULSÜZLÜKLERİ
'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet
31 Mart 2024
Tanrıkulu'nun 'taşımalı seçmen' itirazı reddedildi
Tanrıkulu'nun 'taşımalı seçmen' itirazı reddedildi
31 Mart 2024
  • Adana Seyhan’ın tarihindeki ilk kadın başkanı CHP adayı Oya Tekin oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin sadece 11 ilini kadın belediye başkanları yönetecek. 

Tekirdağ: Candan Yüceer

Edirne: Filiz Gencan Akın 

Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük

Ağrı: Hazal Aras

Siirt: Sofya Alağaş

Batman: Gülüstan Sönük

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Eskişehir: Ayşe Ünlüce

Gaziantep: Fatma Şahin

Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

Batman: Gülüstan Sönük

  • Konya’nın Karapınar ilçesinde CHP’li Gönül Karabacak seçimi kazanarak Konya’da AKP’den belediye alan ilk kişi oldu.
Gönül Karabacak
Gönül Karabacak
  • CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı oldu
  • Futbol erkek Milli Takımı eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı odu
Lâl Denizli
  • DEM Parti 3 büyükşehir, 7 il, 59 ilçe ve 8 beldede belediye kazandı. DEM Parti ilk kez Muş'ta seçimi kazandı. Van'da 14 belediyenin tamamını alan DEM Parti, Hilvan Belediyesi'ni de 45 yıl sonra tekrar kazandı.
  • Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, son verilere göre yüzde 29.58 oy alarak AK Partili rakibi Faruk Özlü'nün aldığı yüzde 40.15'lik oyu geçemeyerek ikinci oldu.
  • Rize'de CHP 2019 seçimlerinde Fındıklı'da Ercüment Çervantoğlu ile elde ettiği başarının ardında Pazar ve Ardeşen'de de seçimi kazandı

  • 1950 yılında yapılan seçimlerde Balıkesir'i kaybeden ve bir daha da kazanamayan CHP 74 yıl sonra ilk kez Ahmet Akın'la belediye başkanlığını kazandı. CHP, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de 47 yıl sonra seçim kazandı. 
  • CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
AKBELEN DİRENİŞÇİSİ, İKİZKÖY’ÜN YENİ MUHTARI
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
31 Mart 2024
  • 2019 seçimlerinde HDP listesinden aday olarak 12 192 oy alan Ayhan Bilgen bağımsız aday olarak katıldığı seçimde 265 oy aldı.
  • CHP'den aday gösterilmediği için kızarak partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı yüzde 7,64 oy alırken belediye başkanlığı seçimini CHP adayı Mustafa Oktay Aksu kazandı.

  • Gebze'den belediye başkanlığına aday olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş , oyların yüzde 19,87'sini alarak AKP ve İYİ Partili adayların arından üçüncü sırada yer aldı  

  • TİP listesinden Hatay Belediye Başkanlığı'na aday olan ve parti tarafından adaylıktan çekilmesi istenmesine rağmen seçime katılan eski futbolcu Gökhan Zan oyların yüzde 2,01'ini alabildi. 
  • Dersim Belediye Başkanlığı'nın ardından İstanbul Kadıköy'de oluşturulan blok adına TKP listesinden aday olan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu oyların yüzde 6.72 'sini aldı. Kadıköy'de oyların yüzde 73'ünü alan CHP'li Mesut Kösedağı seçimi kazandı.

(Mİ)

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