2024 Mahalli İdareler Seçimi'nden akılda kalanlar
2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo pek çok ilke de yol açtı. CHP'nin elde ettiği sonuç üzerinden 1989 seçimlerine benzetilen 2024 seçiminde en akılda kalan ise 'taşıma seçmenler' oldu. 2024 seçimi sonucunda CHP, 1977'den beri ilk kez 1. parti oldu.
- 2024 seçimlerinde hafızalara kazınan en önemli olay, asker ve polislerin Kürt illerinde birçok seçim bölgesine kaydırılarak toplu oy kullandırılması oldu. DEM Partilililerin ve CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun itirazı sonuç vermedi.
KÜRT İLLERİNDE SEÇİM USULSÜZLÜKLERİ
'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet
31 Mart 2024
Tanrıkulu'nun 'taşımalı seçmen' itirazı reddedildi
31 Mart 2024
- Adana Seyhan’ın tarihindeki ilk kadın başkanı CHP adayı Oya Tekin oldu.
Kazandık❤️ pic.twitter.com/8Jm7WxNdHc— Oya Tekin (@Oyatekin01) March 31, 2024
Resmi olmayan sonuçlara göre, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin sadece 11 ilini kadın belediye başkanları yönetecek.
Tekirdağ: Candan Yüceer
Edirne: Filiz Gencan Akın
Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük
Ağrı: Hazal Aras
Siirt: Sofya Alağaş
Batman: Gülüstan Sönük
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Eskişehir: Ayşe Ünlüce
Gaziantep: Fatma Şahin
Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
Batman: Gülüstan Sönük
- Konya’nın Karapınar ilçesinde CHP’li Gönül Karabacak seçimi kazanarak Konya’da AKP’den belediye alan ilk kişi oldu.
- CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı oldu
Tanıştıralım: Sinem Dedetaş...— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) March 31, 2024
2019'dan önce Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP'li İBB yönetimi tarafından tesise girişi yasaklanan bir gemi mühendisiydi.
2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür… pic.twitter.com/KHPFdqaYEc
- Futbol erkek Milli Takımı eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı odu
- DEM Parti 3 büyükşehir, 7 il, 59 ilçe ve 8 beldede belediye kazandı. DEM Parti ilk kez Muş'ta seçimi kazandı. Van'da 14 belediyenin tamamını alan DEM Parti, Hilvan Belediyesi'ni de 45 yıl sonra tekrar kazandı.
- Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, son verilere göre yüzde 29.58 oy alarak AK Partili rakibi Faruk Özlü'nün aldığı yüzde 40.15'lik oyu geçemeyerek ikinci oldu.
- Rize'de CHP 2019 seçimlerinde Fındıklı'da Ercüment Çervantoğlu ile elde ettiği başarının ardında Pazar ve Ardeşen'de de seçimi kazandı
- 1950 yılında yapılan seçimlerde Balıkesir'i kaybeden ve bir daha da kazanamayan CHP 74 yıl sonra ilk kez Ahmet Akın'la belediye başkanlığını kazandı. CHP, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de 47 yıl sonra seçim kazandı.
- CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı
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31 Mart 2024
- 2019 seçimlerinde HDP listesinden aday olarak 12 192 oy alan Ayhan Bilgen bağımsız aday olarak katıldığı seçimde 265 oy aldı.
- CHP'den aday gösterilmediği için kızarak partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı yüzde 7,64 oy alırken belediye başkanlığı seçimini CHP adayı Mustafa Oktay Aksu kazandı.
- Gebze'den belediye başkanlığına aday olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş , oyların yüzde 19,87'sini alarak AKP ve İYİ Partili adayların arından üçüncü sırada yer aldı
- TİP listesinden Hatay Belediye Başkanlığı'na aday olan ve parti tarafından adaylıktan çekilmesi istenmesine rağmen seçime katılan eski futbolcu Gökhan Zan oyların yüzde 2,01'ini alabildi.
- Dersim Belediye Başkanlığı'nın ardından İstanbul Kadıköy'de oluşturulan blok adına TKP listesinden aday olan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu oyların yüzde 6.72 'sini aldı. Kadıköy'de oyların yüzde 73'ünü alan CHP'li Mesut Kösedağı seçimi kazandı.
(Mİ)
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