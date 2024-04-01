2024 Mahalli İdareler Seçimi'nden akılda kalanlar

2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo pek çok ilke de yol açtı. CHP'nin elde ettiği sonuç üzerinden 1989 seçimlerine benzetilen 2024 seçiminde en akılda kalan ise 'taşıma seçmenler' oldu. 2024 seçimi sonucunda CHP, 1977'den beri ilk kez 1. parti oldu.