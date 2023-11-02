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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 10:18
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 10:32
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2024 LSG tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/2024-lsg-tarihi-belli-oldu.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin, AA muhabirine LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle  2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

(RT)

lgs
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