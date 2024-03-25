2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in kazananı Fenerbahçe Opet oldu

Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet damga vurdu. Takım, güçlü rakibini 25-23, 16-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tarihinde 4. kez Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, bu mutluluğu 7 yıllık aranın ardından yaşadı

Kadınlarda kupa şampiyonlukları: 1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank 1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank 1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank 1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank 1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı 1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı 2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı 2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı 2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı 2003-2004 Yapılmadı 2004-2005 Yapılmadı 2005-2006 Yapılmadı 2006-2007 Yapılmadı 2007-2008 Yapılmadı 2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva 2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA 2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank 2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank 2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig 2015-2016 Yapılmadı 2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe 2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank 2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA 2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı 2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank 2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank 2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank

(EMK)