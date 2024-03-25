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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 09:01
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 09:05
1 dk Okuma

2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in kazananı Fenerbahçe Opet oldu

Tarihinde 4. kez Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, bu mutluluğu 7 yıllık aranın ardından yaşadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in kazananı Fenerbahçe Opet oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

 Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet damga vurdu. Takım, güçlü rakibini 25-23, 16-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tarihinde 4. kez Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, bu mutluluğu 7 yıllık aranın ardından yaşadı

Kadınlarda kupa şampiyonlukları:

1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank

1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2003-2004 Yapılmadı

2004-2005 Yapılmadı

2005-2006 Yapılmadı

2006-2007 Yapılmadı

2007-2008 Yapılmadı

2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva

2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Yapılmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı

2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank

(EMK)

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