2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in kazananı Fenerbahçe Opet oldu
Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet damga vurdu. Takım, güçlü rakibini 25-23, 16-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, tarihinde 4. kez Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, bu mutluluğu 7 yıllık aranın ardından yaşadı
Kadınlarda kupa şampiyonlukları:
1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank
1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2003-2004 Yapılmadı
2004-2005 Yapılmadı
2005-2006 Yapılmadı
2006-2007 Yapılmadı
2007-2008 Yapılmadı
2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva
2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Yapılmadı
2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı
2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank
(EMK)