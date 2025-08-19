2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2024’te 383 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bunun bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğunu duyurdu.

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu rakamın “şok edici” olduğu ve çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması ile cezasızlığın sona erdirilmesi için acil uyarı niteliği taşıdığı belirtildi.

UNOCHA verilerine göre, hayatını kaybeden yardım çalışanlarının büyük kısmı kendi toplumlarına hizmet eden yerel personeldi. Çoğu görev başında ya da evlerinde saldırıya uğradı. Ayrıca 2024’te 308 kişi yaralandı, 125 kişi kaçırıldı, 45 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıla kıyasla ölümlerde %31 artış yaşandığına dikkat çekilirken, 181 yardım çalışanının Gazze’de, 60’ının ise Sudan’daki çatışmalarda öldüğü aktarıldı.

2025’te de tablo endişe verici

AA'nın geçtiği habere göre, UNOCHA, 2025’in ilk sekiz ayında da bu eğilimin sürdüğünü belirterek, 14 Ağustos itibarıyla 265 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yardım çalışanlarına yönelik saldırıların, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu ve savaş ile afet bölgelerindeki milyonlarca insanın yaşam kaynaklarını tehlikeye attığı vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi’nin, Mayıs 2024’te kabul ettiği 2730 sayılı kararla insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini teyit ettiği hatırlatıldı; ancak hesap verebilirlik eksikliğinin devam ettiği ifade edildi.

“Saldırılar insanlık için utanç verici”

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların aslında ihtiyaç sahibi sivillere yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu ölçekte, hiçbir hesap verme sorumluluğu olmadan yapılan saldırılar, uluslararası toplumun eylemsizliğinin utanç verici bir göstergesidir. Faillerden hesap sorulmasını bir kez daha talep ediyoruz. Yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değildir, son bulmalıdır.”

