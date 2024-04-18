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HABER
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 21:59
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2024 08:44
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2024 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü Reuters muhabiri Muhammed Salem'in

2024 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü, Reuters muhabirlerinden Muhammed Salem'e verildi. Salem'in "Gazze Şeridi'nde olup bitenleri simgeleyen güçlü ve üzücü bir an" olarak özetlediği fotoğraf için meslektaşı Tarek Bae "İnsan hakları kefen altında gizli." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2024 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü Reuters muhabiri Muhammed Salem'in
Fotoğraf: World Press Photo

Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü, İsrail saldırısında ölen yeğenini kucaklayan Gazzeli kadına odaklanan Reuters haber ajansı muhabiri Muhammed Salem'in oldu. 

Ödülü veren merkez Amsterdam'daki Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı, çatışmaları kapsayan muhabirlerin karşı karşıya oldukları tehlikelerin bilinmesinin önemini vurguladı. 

Vakıf, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmada 99 medya çalışanı ve gazetecinin öldürüldüğünü kaydetti. 

Reuters haber ajansı muhabiri Muhammed Salem tarafından çekilen karede, Filistinli Inas Abu Maamar, İsrail'in bombaladığı evinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte hayatını kaybettiği bildirilen 5 yaşındaki yeğeninin cansız bedenini kucaklarken görülüyor.

Salem, 36 yaşındaki Maamar'ı 17 Ekim'de Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi morgunda, ölen yakınının cesedine sarılarak hıçkıra hıçkıra ağlarken gördüğünü aktarmıştı. 

Muhammed Salem fotoğrafı "Gazze Şeridi'nde olup bitenleri özetleyen güçlü ve üzücü bir an." olarak özetledi.

"İnsan hakları kefenin altında gizli"

Fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan @Tarek_Bae Yılın Basın Fotoğrafı Ödülünü şöyle yorumluyor: "Yıl 2024. Altı aydan fazla süren bir soykırıma ait fotoğraflar onurlandırılıyor. Ancak soykırımın kendisi sona ermeyecek. Her ne kadar BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi, BM Güvenlik Konseyi ve tüm insan hakları grupları derhal ateşkes çağrısında bulunsa da. Bu fotoğraf, Gazze'deki tüm fotoğraflar gibi çok daha fazlasını gösteriyor. İnsan hakları kefen altında gizli." 

(AEK)

Reuters Enstitüsü Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü
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