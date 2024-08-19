2024-2025 üniversite kayıtları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci bugün başladı.

Kayıt yapmaya hak kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, üniversite kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek.

e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.

Boş kontenjanlar ve ek tercihler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre; ek yerleştirme süreci başlamadan önce devlet üniversitelerindeki lisans programlarının kontenjanlarının yüzde 98,8’i doldu.

Önlisans programlarının doluluk oranı ise yüzde 100 oldu. Vakıf üniversitelerindeki genel doluluk oranı ise yüzde 91,14 olarak açıklandı.

Üniversitelere kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, bu süreçte ek tercihlerini yapma şansı elde edecekler.

(RT)