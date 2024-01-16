2023’te en az 1932 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) iş cinayetleri bilançosunun yıllık raporunu yayımladı. Buna göre 2023’te en az 1932, her gün en az 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ocak’ta 115, Şubat’ta 261, Mart’ta 130, Nisan’da 123, Mayıs’ta 147, Haziran’da 160, Temmuz’da 184, Ağustos’ta 206, Eylül’de 154, Ekim’de 151, Kasım’da 145 ve Aralık’ta 156 işçi çalışırken öldü.

Ölen işçilerin 147’si kadın işçi, 1785’i de erkek işçiydi. 22’si 14 yaş ve altında çocuk, 32’si 15-17 yaş arası çocuk/gençti. Bu yıl 18-29 yaş arası 396, 30-49 yaş arası 770, 50-64 yaş arası 454, 65 yaş ve üstü de 95 işçi öldü. İSİG Meclisi 163 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

Yine 2023’te çalışırken ölen işçilerin 106’sı mülteci/göçmen işçilerdi. Suriye, Afganistan, Türkmenistan, Irak, İran, Bulgaristan; Azerbaycan, Kırgızistan, Mısır, Özbekistan, Ukrayna, Filipinler, Japonya, Kolombiya, Moldovya, Nijerya, Romanya, Rusya, Sudan ve Tacikistan gibi ülkelerden gelmişlerdi.

İş cinayetlerinde ölen işçilerin yalnızca 54’ü (yüzde 2,79) sendikalı işçiydi. 1878 (yüzde 97,21) işçinin sendika üyeliği yoktu.

En çok ölüm inşaat, yol işkolunda

Ölen işçilerin 634’ü (yüzde 33) sanayi, 534’ü (yüzde 28) hizmet, 393’ü inşaat (yüzde 20) ve 371’si (yüzde 19) tarım sektöründe çalışıyordu.

En çok cinayet 389 işçiyle inşaat, yol işkolunda yaşandı. Onu 371 emekçiyle (194 işçi ve 177 çiftçi) tarım, orman işkolu izledi. Taşımacılık işkolunda 221, konaklama, eğlence işkolunda 157, ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 116, belediye, genel işler işkolunda da 100 işçi hayatını kaybetti. 2023 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Metal işkolunda 97,

Gıda, şeker işkolunda 58,

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 55,

Madencilik işkolunda 51,

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 47,

Enerji işkolunda 44,

Petro-kimya, lastik işkolunda 39,

Savunma, güvenlik işkolunda 30,

Tekstil, deri işkolunda 29,

Çimento, toprak, cam işkolunda 28,

Ağaç, kâğıt işkolunda 24,

Basın, gazetecilik işkolunda 10,

Banka, finans, sigorta işkolunda 3,

İletişim işkolunda 2 işçi…

İSİG Meclisi hayatını kaybeden 61 işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

İSİG Meclisi rapora “İş cinayetlerinin yoğunlaştığı (981 işçi ölümü) üç işkolu bulunuyor. Güvencesiz çalışmanın hakim olduğu inşaat, tarım ve taşımacılık. Uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hakim olduğu bu işkollarında sendikal örgütlenme yok gibi ya da zayıf ve belli mesleklerde öbekleniyor” notunu düştü.

En büyük neden servis kazaları

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 444,

Ezilme, göçük nedeniyle 291,

Yüksekten düşme nedeniyle 259,

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 218,

Deprem nedeniyle 158,

Elektrik çarpması nedeniyle 105,

Şiddet nedeniyle 85,

Patlama, yanma nedeniyle 80,

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 64,

İntihar nedeniyle 64,

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 35,

Kesilme, kopma nedeniyle 17,

Diğer nedenlerden dolayı da 112 işçi…

AKP’li yıllarda 32 bin 478 iş cinayeti

2002’nin son iki ayında 146, 2003’te 811, 2004’te 843, 2005’te 1096, 2006’da 1601, 2007’de 1044, 2008’de 866, 2009’da 1171, 2010’da 1454, 2011’de 1710, 2012’de 878, 2013’te 1235, 2014’te 1886’da, 2015’te 1730, 2016’da 1970, 2017’de 2006, 2018’de 1923, 2019’da 1736, 2020’de 2 bin 427, 2021’de 2 bin 170 işçi, 2022’de 1843 ve 2023 yılında en az 1932 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bugüne iş cinayetlerinde en az 32 bin 478 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi “İster 6331 sayılı İSG Yasası çıkarın ister oransal olarak ‘işçi ölümleri düştü’ gibi söylevler verin gerçekler değişmiyor. AKP, güvencesizliği bugünün proleter çalışma ve yaşam disiplini haline getirdi” dedi.

22 yılda AKP’li kurmayların dilinden ‘ekonomik kalkınma’, ‘büyüme’, ‘İleri Türkiye’, ‘Yeni Türkiye’, ‘yerli-milli’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ gibi sözlerin eksik olmadığını dile getiren İSİG Meclisi “Türkiye işçi sınıfı ve halkımız açısından değişen bir şey yok. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, artan enflasyon ve giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir ‘İş Cinayetleri Rejimi’. İşte 22 yılın özeti bu...” diyerek iktidarı eleştirdi.

Raporun tamamı buradan okuyabilirsiniz.

(HA)