2023 yılında her 10 dakikada bir kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla dünya geneli erkek şiddeti raporunu yayımladı.

Raporda, kadın cinayetlerinin dünya çapında vahim boyutlara ulaştığı ve özellikle aile/ev içi alanların kadınlar için en tehlikeli yerler haline geldiğini vurgulandı.

Rapora göre, erkekler 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğunu öldürdü. Bu katliamların yüzde 60’ı en yakınındaki kişilerce işlendi.

2023 yılında dünya genelinde her 10 dakikada bir kadın, partneri veya aile üyeleri tarafından kasten öldürüldü.

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Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

Küresel kadın cinayeti verileri:

2023 yılında dünya genelinde 85 bin kadın ve kız çocuğu erkekler tarafından öldürüldü.

Bu cinayetlerin yüzde 60'ı, kadınların eşleri veya yakın aile üyeleri tarafından işlendi.

Günlük olarak yaklaşık 140 kadın veya kız çocuğu, aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.

En tehlikeli yer; ev:

Veriler, kadınların en çok ev içi alanlarda şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.

BM Kadın Birimi, bu rakamların görünenin bir kısmı olduğunu çünkü pek çok cinayetin kayıt altına alınmadığını belirtti.

Bölgesel dağılım:

2023 yılında Afrika’da aile içi erkek şiddeti sonucu 21 bin 700 kadın hayatını kaybetti. Kadınların en çok katledildiği ülke olarak belirlendi.

Amerika ve Okyanusya, Afrika’yı takip ediyor.

Avrupa ve Amerika’da kadınlar çoğunlukla yakın partnerleri tarafından öldürülürken, diğer bölgelerde aile üyeleri başlıca fail olarak kaydedildi.

Çözüm önerileri:

Kadın cinayetlerine ilişkin doğru veri toplama ve analiz süreçleri geliştirilmeli. Uluslararası standartlar benimsenerek veri eksiklikleri giderilmeli.

Şiddet şikayetleri ciddiye alınarak önleyici mekanizmalar artırılmalı. Kadınların korunması için daha güçlü hukuki düzenlemeler yapılmalı ve toplumsal farkındalık çalışmaları genişletilmeli.

Kadın cinayetleri ile mücadele eden hükümetlerin eylemleri, toplanan veriler ve şeffaflık temelinde değerlendirilmeli.

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(RT)