2023'te mahkemeler hayvanlarla ilgili hangi kararları verdi?

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2023 yılında hayvanlarla ilgili takip ettiği davaların sonuçlarından örnekler paylaştı.

Yunusların öldüğü parka "kastı yok" kararı

HAKİM’in paylaşımına göre mahkemelerin verdiği kararlardan bazı sonuçlar şöyle:

*Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevinde yer alan “doğal yaşam alanı”nda bir köpeği başına kürekle vurarak öldüren ve tutan iki kişi hakkında Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Diğer tüm yetkililer ve veteriner hekimlerle ilgili yapılan suç duyuruları neticesinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

*Arka arkaya beş yunus ölümünün gerçekleştiğinin, kanuna aykırı bir şekilde yunusların gebe bırakılarak doğurtulduğunun, bir bebek yunusun ölü doğduğunun belgeler ve görüntülerle ispatlandığı soruşturma dosyası neticesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı “yunus parkının herhangi bir kastının olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

*Ağır yük taşıttırılması sebebiyle yürüyemeyen ata sopayla defalarca vurarak eziyet ettiği görüntülerle sabit olan şahıs hakkında Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesi 5 ay hapis cezası verdi.

*Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde yaşanan, görüntülerle ve bilirkişi raporuyla ispat edildiği üzere sayısız hayvanın öldürülmesini konu alan dosyada Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi “kamu zararının olmadığı” gerekçesiyle veteriner hekimler hakkında beraat kararı verdi. Tehlike arz ettiği iddia edilen hayvanlarla ilgili dışkılarının içinde, zayıf ve soğukta tutulduklarının yerinde tespiti üzerine yapılan ve yine görüntülerin sunulduğu soruşturma dosyası ile ilgili olarak ise Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca takipsizlik kararı verdi.

*Kediyi asansörde botlarıyla tekmeleyerek öldüren şahıs hakkında Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

*Bir köpeği yaşadığı barakada yakarak öldüren faile Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

*Kandıra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, köpeğe tecavüz eden faile 5 ay hapis cezası ve 610,80 TL idari para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

*Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bir boğayı gözleri kapatılmış ve baş aşağı sarkıtılmış şekilde başına balyozla defalarca vurarak öldüren faillere öldürme suçundan değil, acımasızca zalimce muamelede bulunma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

*Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi yavru köpeği dakikalarca eziyet ederek öldüren faile 6.000 TL para cezası verdi.

HAKİM, paylaşımında sömürüsüz bir dünyaya bir adım daha yaklaşılan, sokaktaki hayvanlarla geçirilecek yeni bir yıl dilediklerini söyledi:

“Milyonlarca hayvanın her gün öldürülmesinin yasal ve toplumun çoğunluğu tarafından meşru karşılandığı bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ancak gördüğümüz o ki gün be gün hayvanların da hak öznesi olması gerektiğini savunanların sayısı da artıyor."

"Gelinen bu umut verici ama yetersiz noktada ise hayvanlarla ilgili yasaları yapanlar ve bu yasaların uygulayıcısı mahkemeler toplum vicdanını ve hayvanlar için adalet talebini yok saymaya devam ediyor."

"Konya davası duruşması görülürken avukatlar mahkeme salonuna sığmadı, Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilen yunus parkı kamuoyu baskısının etkisiyle kapatıldı, 718 avukat hayvanlar için adalet bildirisi yayınladı. Bugün her yerde sokakta yaşayan köpeklere adalet talebiyle eylemler devam ediyor. Ancak hukuk, hala bir eşya gibi görülen hayvanlar söz konusu olduğunda en eğilip bükülebilir ve işlemez halini alabiliyor. Bu yüzden önümüzde hala algımızı ve taleplerimizi değiştirmemiz gereken uzun bir yol var."

"Yeni yıla buruk giriyoruz, ancak mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi de tekrar ediyoruz. 2024’e girerken sizden, bu yazdığımız kararlara bakarken bir kediye, köpeğe, ata, yunusa ve boğaya yapılanların yalnızca bir kısmının mı yoksa hepsinin mi hakkaniyet tanımınıza aykırı olduğunu düşünmenizi istiyoruz. Tür fark etmeksizin bu kararların hepsinin sebebinin, insanlar olarak diğer hayvanlarla aramıza çektiğimiz çizginin ve kendimizi diğerlerinin efendisi sanmamız olduğunu hatırlatmak istiyoruz.”

Avukatlardan “Hayvanlar için Adalet” çağrısı

Nilüfer Belediyesi ve HEPAD’dan sokaktaki hayvanlar için işbirliği

(EMK)