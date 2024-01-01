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HAKLAR
Yayın Tarihi: 1 Ocak 2024 13:59
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2024 14:10
3 dk Okuma

2023'te mahkemeler hayvanlarla ilgili hangi kararları verdi?

Hayvan Hakları İzleme Komitesi, "Yeni yıla buruk giriyoruz, ancak mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi de tekrar ediyoruz" diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
2023'te mahkemeler hayvanlarla ilgili hangi kararları verdi?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2023 yılında hayvanlarla ilgili takip ettiği davaların sonuçlarından örnekler paylaştı.

Yunusların öldüğü parka "kastı yok" kararı

HAKİM’in paylaşımına göre mahkemelerin verdiği kararlardan bazı sonuçlar şöyle:

*Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevinde yer alan “doğal yaşam alanı”nda bir köpeği başına kürekle vurarak öldüren ve tutan iki kişi hakkında Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Diğer tüm yetkililer ve veteriner hekimlerle ilgili yapılan suç duyuruları neticesinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. 

*Arka arkaya beş yunus ölümünün gerçekleştiğinin, kanuna aykırı bir şekilde yunusların gebe bırakılarak doğurtulduğunun, bir bebek yunusun ölü doğduğunun belgeler ve görüntülerle ispatlandığı soruşturma dosyası neticesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı “yunus parkının herhangi bir kastının olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

*Ağır yük taşıttırılması sebebiyle yürüyemeyen ata sopayla defalarca vurarak eziyet ettiği görüntülerle sabit olan şahıs hakkında Silivri 1. Asliye Ceza Mahkemesi 5 ay hapis cezası verdi.

*Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde yaşanan, görüntülerle ve bilirkişi raporuyla ispat edildiği üzere sayısız hayvanın öldürülmesini konu alan dosyada Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi “kamu zararının olmadığı” gerekçesiyle veteriner hekimler hakkında beraat kararı verdi.  Tehlike arz ettiği iddia edilen hayvanlarla ilgili dışkılarının içinde, zayıf ve soğukta tutulduklarının yerinde tespiti üzerine yapılan ve yine görüntülerin sunulduğu soruşturma dosyası ile ilgili olarak ise Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca takipsizlik kararı verdi.

*Kediyi asansörde botlarıyla tekmeleyerek öldüren şahıs hakkında Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

*Bir köpeği yaşadığı barakada yakarak öldüren faile Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

*Kandıra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, köpeğe tecavüz eden faile 5 ay hapis cezası ve 610,80 TL idari para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

*Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bir boğayı gözleri kapatılmış ve baş aşağı sarkıtılmış şekilde başına balyozla defalarca vurarak öldüren faillere öldürme suçundan değil, acımasızca zalimce muamelede bulunma suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

*Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi yavru köpeği dakikalarca eziyet ederek öldüren faile 6.000 TL para cezası verdi.

HAKİM, paylaşımında sömürüsüz bir dünyaya bir adım daha yaklaşılan, sokaktaki hayvanlarla geçirilecek yeni bir yıl dilediklerini söyledi: 

“Milyonlarca hayvanın her gün öldürülmesinin yasal ve toplumun çoğunluğu tarafından meşru karşılandığı bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ancak gördüğümüz o ki gün be gün hayvanların da hak öznesi olması gerektiğini savunanların sayısı da artıyor."

"Gelinen bu umut verici ama yetersiz noktada ise hayvanlarla ilgili yasaları yapanlar ve bu yasaların uygulayıcısı mahkemeler toplum vicdanını ve hayvanlar için adalet talebini yok saymaya devam ediyor."

"Konya davası duruşması görülürken avukatlar mahkeme salonuna sığmadı, Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilen yunus parkı kamuoyu baskısının etkisiyle kapatıldı, 718 avukat hayvanlar için adalet bildirisi yayınladı. Bugün her yerde sokakta yaşayan köpeklere adalet talebiyle eylemler devam ediyor. Ancak hukuk, hala bir eşya gibi görülen hayvanlar söz konusu olduğunda en eğilip bükülebilir ve işlemez halini alabiliyor. Bu yüzden önümüzde hala algımızı ve taleplerimizi değiştirmemiz gereken uzun bir yol var."

"Yeni yıla buruk giriyoruz, ancak mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi de tekrar ediyoruz. 2024’e girerken sizden, bu yazdığımız kararlara bakarken bir kediye, köpeğe, ata, yunusa ve boğaya yapılanların yalnızca bir kısmının mı yoksa hepsinin mi hakkaniyet tanımınıza aykırı olduğunu düşünmenizi istiyoruz. Tür fark etmeksizin bu kararların hepsinin sebebinin, insanlar olarak diğer hayvanlarla aramıza çektiğimiz çizginin ve kendimizi diğerlerinin efendisi sanmamız olduğunu hatırlatmak istiyoruz.”

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(EMK)

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16 Ekim 2023
/haber/hayvan-haklari-savunuculari-oldurme-kisirlat-ve-yasat-dedi-286386
Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları
5 Eylül 2023
/yazi/osmanli-dan-gunumuze-hayvan-haklari-283593
HAKİM’den Kılıçdaroğlu’na destek: Hayvan hakları savunucuları sandığa
25 Mayıs 2023
/haber/hakim-den-kilicdaroglu-na-destek-hayvan-haklari-savunuculari-sandiga-279285
HAKİM'DEN SİYASETÇİLERE ÇAĞRI
"Partiler hayvan haklarında yetersiz, hem insanları hem hayvanları korumak mümkün"
6 Mayıs 2023
/haber/partiler-hayvan-haklarinda-yetersiz-hem-insanlari-hem-hayvanlari-korumak-mumkun-278295
Konya’da işkenceyle öldürülen köpek | Hayvan hakları aktivistleri Konya’da
25 Kasım 2022
/haber/konya-da-iskenceyle-oldurulen-kopek-hayvan-haklari-aktivistleri-konya-da-270514
SUDAKİ YAŞAMIN KRİZİ-1
Endüstriyel balıkçılık: Avlanma, emek ve hayvan hakları ihlalleri
3 Kasım 2022
/yazi/endustriyel-balikcilik-avlanma-emek-ve-hayvan-haklari-ihlalleri-269356
"HAYVANLARI VE YAŞAMI SAVUNACAĞIZ"
Köpeği öldüren erkek, hayvan hakları aktivistlerinden şikayetçi oldu
19 Temmuz 2022
/haber/kopegi-olduren-erkek-hayvan-haklari-aktivistlerinden-sikayetci-oldu-264698
ELAZIĞ GEÇİÇİ BAKIMEVİ DAVASI
Hayvan hakları savunucularının müdahillik talebine ret
22 Ekim 2021
/haber/hayvan-haklari-savunucularinin-mudahillik-talebine-ret-252183
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